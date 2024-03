Montoggio, moto si schianta contro il guard-rail: 30enne in codice rosso al San Martino

Montoggio. Incidente questo pomeriggio lungo la strada provinciale 226 nei pressi di Montoggio: un giovane centauro ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere conto il guard-rail.

È successo poco prima delle 17.00. Subito è scattata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto i militi della Croce Verde di Casella, l’automedica del 118 di Genova e i carabinieri. Date la dinamica e la località dell’incidente è stato anche allertato l’elicottero Grifo che si è alzato in volo da Villanova d’Albenga.

L’uomo, un 30enne, ha riferito ai medici una lieve amnesia dovuta a un trauma cranico. Per fortuna, però, i parametri vitali sono risultati nella norma e i traumi riportati sono sembrati meno gravi del previsto.

Una volta stabilizzato, il motociclista è stato portato all’ospedale San Martino di Genova in ambulanza (anche perché le nubi sulla zona avrebbero reso difficile l’atterraggio dell’elisoccorso), con rientro in codice rosso per precauzione.