Molassana, black out per scuola e negozi. Gli esercenti: “Chiederemo i danni”

Genova. Mattinata davvero difficile per alcuni negozianti di Molassana, rimasti senza corrente elettrica per diverse ore senza la possibilità di portare avanti l’attività, perdendo di fatto clienti, incasso e in alcuni casi verificando problemi tecnici ai macchinari.

Il black out si è verificato verso le otto di questa mattina e ha interessato gli stabili di via Molassana dal 123 al 165 rosso, comprendendo negozi di alimentari, ristorazione, tabaccheria e la “nuova” scuola vale a dire il plesso ripristinato per ospitare le classi dell’IC di Molassana di via San Felice alle prese con gli adeguamenti sismici.

L’episodio di questa mattina non sarebbe un caso isolato. I negozianti del posto, infatti, riferiscono che anche domenica si è verificato un disservizio di almeno due ore: “Due ore fondamentali per la nostra attività – spiegano il fornaio – siamo stati con i forni spenti e con i registratori di cassa non funzionanti. Oggi non abbiamo potuto fare le consuete venti teglie di focaccia, un mancato incasso davvero pesante“. Dello stesso tenore il commento del gestore dell’ortofrutta, che si è trovato con i frigo spenti e il negozio fermo. “E non è la prima volta che succede – ricorda – anche in estate è successo, con la corsa a cercare di salvare la frutta, ma dovendone buttare via la metà”.

Rabbia anche per Dario Pedemonte, storico esercente della zona, coinvolto anche lui nel black out. “Il buio all’improvviso – racconta – stamattina ci siamo dovuti fermare per tre ore e mezza perdendo la mattinata con una serie di prodotti freschi rimasti invenduti. Un danno che potrebbe arrivare anche al migliaio di euro per cui ci stiamo attrezzando per chiederne il rimborso“.

Secondo quanto riportato dai negozianti, la segnalazione è partita immediatamente ma “solo alle 11.3o si sono presentati per riattaccare la corrente nella zona – raccontano – ci hanno spiegato che c’è un problema sulla linea a valle, che talvolta fa saltare la linea. Basta un rapido intervento per ripristinarla, ma oggi abbiamo dovuto aspettare ore. E questo che ci fa rabbia”.

Il disservizio ha colpito pesantemente anche la scuola di via Molassana, che ha dovuto affrontare una mattinata davvero complicata: “L’impianto di riscaldamento è elettrico mentre diverse aule della scuola dell’infanzia non ricevono luce naturale e sono rimaste al buio e quindi impraticabili – ci fanno sapere dalla scuola – Le luci di emergenza sono rimaste accese dal black out di domenica, nonostante le segnalazioni, e oggi quindi non funzionavano“. A questo si aggiunge l’incertezza degli spazi subito esterni all’edificio, che saranno coinvolti nei cantieri degli assi di forza, complicando quindi l’entrata e l’uscita degli oltre 25o ragazzi.