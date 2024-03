Migranti, Genova si prepara ai nuovi arrivi: Comune fa scorta di magliette e ciabatte

Genova. Mille magliette e 500 paia di ciabatte. Questo è la scorta che la protezione civile del Comune di Genova ha comprato in previsione delle prossime ondate di sbarchi previste per i prossimi mesi. Un acquisto che fa seguito all’accordo di collaborazione tra comune e Prefettura di Genova, firmato lo scorso gennaio, relativo all’accoglienza e alla prima assistenza nell’ambito delle operazioni di sbarco di migranti.

Un magazzino che servirà nei prossimi mesi per far fronte ai prossimi arrivi che, secondo gli analisti del settore e secondo i tecnici di Frontex, potrebbero aumentare sensibilmente con l’arrivo della bella stagione e il peggioramento delle condizioni umanitarie in molti paese subsahariani.

“Le comunicazioni di sbarco migranti da parte della Prefettura hanno, molto spesso, uno scarso preavviso e questo rende difficile il reperimento di tutti i capi necessari da parte degli operatori di protezione civile – si legge nella determinazione dirigenziale del Comune di Genova che ha dato il via libera all’acquisto – al fine di fare fronte al meglio a tutte le operazioni di assistenza immediata dei migranti in arrivo sul territorio comunale risulta opportuno iniziare a costituire un magazzino di indumenti quali tute, magliette, ciabatte, intimo, da conferire a tutti quei soggetti che se ne trovassero sprovvisti al momento dello sbarco”.

Per la cronaca l’impegno di spesa previsto è di 3500 euro per mille magliette t-shirt in cotone blue navy fornite da Cadenasso, e di 2995 euro per cinquecento paia di ciabatte slap basic fornite da Decathlon.