“Mezzogiorno contro Putin”, la protesta anche a Genova: lunga coda al consolato russo

Genova. È andata in scena anche a Genova la “protesta di mezzogiorno contro Putin“, indetta da Alexei Navalny e rilanciata dalla sua vedova, nell’ultimo giorno in cui i cittadini russi sono chiamati a votare per le elezioni presidenziali. Decine di persone si sono presentate negli stessi minuti al seggio allestito al consolato di Nervi, alcune con cartelli e immagini dell’oppositore morto lo scorso febbraio in una colonia penale artica, formando una lunga coda.

Contemporaneamente, in presenza di un contingente di forze dell’ordine, si è svolta la manifestazione organizzata dal Gruppo Radicale Adele Faccio: una decina di persone ha esposto bandiere ucraine con la scritta I stand with Ukraine e cartelli come “Putin criminale di guerra”, “Vota Navalny” e “Putin all’Aia”, alludendo chiaramente alla Corte internazionale di giustizia.

Foto del Gruppo Radicale Adele Faccio

Scene analoghe si sono viste a Roma davanti all’ambasciata russa in Italia e agli altri consolati. In Italia si poteva votare solo oggi nella sede diplomatica nella capitale e nei consolati di Milano, Palermo e appunto Genova. E così è successo anche nelle varie ambasciate estere della Federazione.

Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei Navalny, ha scelto la fila degli elettori fuori dall’ambasciata russa a Berlino per celebrare l’iniziativa. Come si vede da diversi account social, è apparsa rilassata e sorridente, con in mano un mazzo di fiori, mentre in tanti la salutavano e le chiedevano un selfie.

In Russia sono almeno 74 le persone arrestate in tutto il Paese per aver protestato fuori dai seggi in quest’ultima giornata elettorale. A metà della terza e ultima giornata delle presidenziali in Russia l’affluenza dei votanti ha superato il dato del 67,5% registrato nel 2018, quando le elezioni si tennero in un solo giorno, secondo quanto riferisce la Commissione elettorale centrale, citata dalla Tass.