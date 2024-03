Genova. Due perturbazioni interesseranno la nostra regione nei prossimi 3 giorni: la prima tra il pomeriggio di venerdi e la notte su sabato, la seconda tra sabato sera e la mattinata di domenica. Possibili piogge intense e nevicate in Appennino e sulle Alpi Liguri.

Nubi in rapido aumento nella notte appena trascorsa In mattinata primi rovesci tra Capo Mele e il Savonese orientale, con neve oltre i 1200 metri. Variabile ed asciutto sul resto della regione. Nel primo pomeriggio temporanea attenuazione dei rovesci, ma in veloce ripresa nel tardo pomeriggio-sera ad iniziare dall’Imperiese, in estensione a tutto il settore centro-occidentale tra la sera a la notte dove saranno possibili rovesci. Più sporadiche le precipitazioni a levante. Quota neve in calo fino a 700-800 metri a ponente, 1200-1300 metri a levante.

Venti: Moderati da est-sud est al largo con locali estensioni ad alcuni tratti di costa. Rotazione a nord tra la sera e la notte sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Da mosso a molto mosso.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime specie sul settore centro-occidentale.

Costa: Min: +8/+12°C – Max: +13/+16°C

Interno: Min: 0/+6°C – Max: +6°C/+9°C