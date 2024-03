Genova. Una temporanea fase prevalentemente soleggiata interesserà la giornata di oggi, prima di un nuovo peggioramento previsto tra domani ed il weekend, con piogge diffuse e neve a media quota. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 7 marzo

Cielo e Fenomeni

Al mattino cielo prevalentemente soleggiato, con residua nuvolosità sparsa presente principalmente sui versanti padani centro-orientali e sulla dorsale Reixa-Beigua. Dalle ore centrali la rotazione dei venti determina un’aumento della nuvolosità soprattutto nell’interno, con possibile interessamento anche del settore costiero tra il Promontorio e il Savonese. Non si escludono deboli precipitazioni laddove le nubi si presenteranno più compatte (prevalentemente nel settore interno)

Venti

Deboli dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da quelli meridionali a partire dalle ore centrali.

Mari

Tra quasi calmo e poco mosso su tutta la regione.

Temperature

In leggero calo le minime a ponente, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime generalmente stazionarie o in leggero aumento. Sulla costa minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Nell’interno minime tra -3 e 4 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 8 marzo

Avvisi

Nessuno.

Cielo e Fenomeni

Nuovo peggioramento dettato da un richiamo di aria umida proveniente dal Basso Tirreno: dalle ore centrali inizieranno a fare capolino le prime moderate precipitazioni sull’estremo ponente, in estensione verso Levante nel corso del pomeriggio-sera. Neve inizialmente a partire dai 1000-1100 metri, in lento calo nelle ore successive specialmente in Val Bormida e sulle Alpi Liguri.

Venti

Scirocco in intensificazione nel corso della giornata, con raffiche fino a forti in serata davanti Capo Noli.

Mari

In aumento fino a mosso sul settore centro-occidentale

Temperature

In leggero calo a ponente (specialmente in serata), in lieve aumento a levante, stazionarie altrove

Sabato 9 marzo

Avvisi

Nessuno.

Cielo e Fenomeni

Residue precipitazioni nella notte tra venerdì e sabato, prima di una breve pausa che durerà fino al pomeriggio, prima di una ripresa delle precipitazioni a partire da Ponente in rapida estensione al resto della regione durante la serata. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi.