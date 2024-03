Meteo, sabato fra nuvole e qualche possibile pioviggine

Liguria. Un veloce impulso instabile lambirà la Liguria tra sabato e domenica determinando un aumento della nuvolosità e qualche locale pioggia. Lunedì soleggiato con tendenza a peggioramento in serata.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 23 marzo avremo su tutta la regione si prevede una nuvolosità irregolare. Schiarite su Alpi liguri, estremo imperiese e Bormida occidentale per gran parte della giornata. Qualche piovasco al mattino nel gruppo del Reixa-Beigua e Valle Stura; nel pomeriggio gli eventuali piovaschi o pioviggini si trasferiranno a levante specie nelle aree interne, mentre altrove avremo nubi sparse senza fenomeni.

Venti moderati meridionali lungo le coste, sostenuti sempre da sud sui versanti padani ed al largo. In serata attenuazione del vento sotto costa. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo in serata. Temperature minime in aumento, in contenuto calo le massime: sulla costa minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 11 e 14 gradi.

Domenica 24 marzo avremo nubi sparse a levante con qualche piovasco nelle aree interne durante il pomeriggio. Cielo poco nuvoloso o velato altrove con nubi sull’imperiese, ma senza fenomeni. In serata cielo sereno ovunque.

Venti forti da ovest al largo, deboli settentrionali sotto costa, tendenti a disporsi da sud-ovest nel pomeriggio. Mare molto mosso o localmente agitato, in calo dalla sera. Temperature in calo nelle aree interne, in contenuto aumento lungo la fascia costiera.

Lunedì 25 marzo avremo tempo in prevalenza soleggiato. Nubi in aumento dalla sera a ponente con qualche pioggia. Temperature in calo.