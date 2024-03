Liguria. Dopo il temporale di ieri sera su Genova, anche oggi c’è possibilità di rovesci temporaleschi con grandinate di piccole dimensioni secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Tutto legato al transito di una goccia fredda che porta diffusa instabilità sulla Liguria.

Stamattina rovesci e temporali a macchia di leopardo più probabili tra savonese, genovesato, Tigullio e relativo entroterra, non si escludono grandinate di piccole dimensioni. Fenomeni più deboli e sporadici su imperiese e spezzino.

Nella prima metà del pomeriggio ancora instabilità, specie nell’entroterra del Ponente e del Centro-Levante con locali sconfinamenti costieri. Netto miglioramento con ampie schiarite ovunque entro sera.

Neve o graupel fino a quote collinari.

Venti settentrionali ma deboli o al massimo moderati, forte Libeccio al mattino in zona Capo Corso. Di conseguenza il mare sarà molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest in calo a mosso in giornata.

Temperature in leggero calo: sulla costa minima tra +6 e +10°C, massima tra +10 e +14°C. Nell’interno minima tra +0 e +4°C, massima tra +5°C e +11°C.

Domani, giovedì 7 marzo, giornata stabile su gran parte della Liguria con ampi spazi soleggiati. Dal pomeriggio possibile qualche piovasco nelle aree interne del Centro-Levante. Venti deboli e di direzione variabile. Mare

prevalentemente poco mosso. Temperature minime in calo, massime stazionarie.