Genova. Pasqua all’insegna della pioggia per la Liguria, dove si attendono anche temporali piuttosto intensi a causa del passaggio di due rapidi e intensi sistemi frontali.

Come ampiamente previsto, il weekend di Pasqua si presenta infatti caratterizzato da instabilità con due rapidi impulsi precipitativi: il primo ha interessato la regione nel pomeriggio di sabato, il secondo è atteso per la mattinata di domenica. Nel mezzo qualche breve pausa e schiarita occasionale, nell’attesa dell’ingresso del fronte più esteso tra la sera e la notte di domenica 31 marzo. Anche per questo Arpal ha emesso un avviso di allerta gialla a partire dalle 18 per le zone del Savonese e dell’Imperiese.

Il fronte impiegherà tutta la giornata di lunedì per transitare sulla regione, portando piogge diffuse da Ponente a Levante, dove si esaurirà solo nella serata di Pasquetta. Domenica di Pasqua caratterizzata dunque da rovesci e temporali di forte intensità, e l’attenzione è puntata sui terreni saturi dopo diversi giorni di pioggia e sul rischio frane e smottamenti oltre che sul mare, molto masso, alimentato dai venti di libeccio, con raffiche di burrasca specie sui rilievi.

Sulle Alpi Liguri neve oltre i 1500-1700 metri in mattinata, poi a quote più elevate.