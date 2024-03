Liguria. Un blando rinforzo anticiclonico interessa il comparto centro-meridionale europeo, portando condizioni generalmente stabili ma con nuvolosità via via più diffusa a causa delle deboli correnti sud-occidentali. Contesto termico leggermente oltre la media. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul versante marittimo, in particolare su savonese e genovesato, mentre si avranno maggiori schiarite sui versanti padani. Dalle ore centrali nuvolosità in aumento su tutta la regione, con possibili deboli precipitazioni in particolare sul settore centrale, dove le nubi risulteranno più compatte.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali dal Promontorio verso ovest, deboli altrove. Mari: Poco mosso ovunque. Temperature: Stazionarie o in leggero aumento nei valori minimi, in diminuzione le massime. Costa: Min: +8/+11°C – Max: +12/+15°C; interno: Min: 0/+7°C – Max: +8°C/+14°C.

VENERDì 15 MARZO: Aumento della nuvolosità sul Centro-Levante, con precipitazioni associate in particolare dal Promontorio verso est. Maggiori schiarite spostandosi verso Ponente.

Venti: Moderati a carattere di Libeccio. Mari: In aumento fino a mosso in serata. Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.

SABATO 16 MARZO: Nuvolosità diffusa, con precipitazioni sull’estremo levante tra la notte e il primo mattino; maggiori schiarite durante la giornata a partire da ponente. Minime stazionarie, massime in aumento.