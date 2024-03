Liguria. Una prima perturbazione attraverserà velocemente la nostra regione durante la prossima notte, seguita da una fase di variabilità con alcuni rovesci nella giornata di sabato. Nuovo forte peggioramento tra sabato sera, la notte e la mattinata di domenica con piogge anche intense, seguite da una fase di instabilità con rovesci. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per Genova e la Liguria.

Secondo Limet, oggi sabato 9 marzo avremo nella seconda parte della notte rovesci sul settore centro-orientale con quota neve attorno a 800-1000 metri. In mattinata tempo variabile su tutta la regione con qualche schiarita ed annuvolamenti forieri di qualche pioggia o rovescio specie sul settore centro-occidentale. In serata nuovo forte peggioramento a ponente con rovesci e temporali anche forti, altrove piogge deboli o assenza di fenomeni.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione e rinforzo da sud fino a forti in serata su tutta la regione. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato in serata. Temperature minime in aumento, pressoché stazionarie le massime: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 8 e 10 gradi.

Domani, domenica 10 marzo maltempo tra la notte e la mattinata soprattutto sul settore centrale, con rovesci e temporali anche forti, in spostamento verso il levante a metà giornata. Neve oltre i 1100-1300 metri. Seguirà nel pomeriggio un tempo instabile con schiarite e rovesci occasionalmente temporaleschi a partire da ponente. Venti forti da sud-est in rotazione a sud ovest in giornata. Mare mosso mosso o agitato. Temperature in calo nei valori massimi, stazionarie le minime.

Per lunedì 11 marzo si prevede ancora tempo instabile su tutta la regione con rovesci e schiarite.