Genova. Maltempo sulla nostra regione a causa di un sistema depressionario di origine nord-atlantica che sta interessando il nostro Paese. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Oggi, mercoledì 27 marzo, forti rovesci in mattinata con possibili temporali, venti forti dai quadranti meridionali fino a burrasca da sud-ovest nella seconda parte della giornata, mare agitato in serata, con onda significativa fino a 4 metri e periodo fino a 9s. Prestare massima attenzione sui litorali, in particolare Genovesi e Spezzini.

Rovesci diffusi e a tratti anche forti su Imperiese e Savonese anche a carattere temporalesco in rapido spostamento verso Levante interesseranno tutta la regione. Nel corso del pomeriggio si faranno spazio le prime schiarite a Ponente, mentre sul centro levante il cielo resterà irregolarmente nuvoloso con rovesci nelle zone interne. Quota neve inizialmente sugli 800-900 metri a ponente e 1300-1400 metri a levante, nel pomeriggio in calo a 900-1000 metri anche a levante.

Venti forti fino a burrasca da sud ovest nella seconda parte della giornata. Mare inizialmente mosso ma in rapido aumento a molto mosso a metà giornata e agitato dal pomeriggio per onda da sud ovest. Temperature generalmente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra 3 e 11.

Domani, giovedì 28 marzo, rovesci a tratti sul centro-levante, schiarite a ponente.

Venti forti a carattere di Libeccio. Mare agitato. Temperature in prevalenza stazionarie.

Per venerdì 29 marzo venti tesi da sud est, cielo parzialmente nuvoloso sul centro levante, maggiori schiarite a ponente.