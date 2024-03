Liguria. Dopo una domenica tersa e soleggiata, con l’inizio della nuova settimana si attiveranno nuovamente umidi flussi meridionali legati all’avvicinarsi di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Oggi, lunedì 25 marzo, ancora una prima parte di mattinata con cieli in prevalenza sereni. Tra le ore centrali della giornata e il pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, verso sera deboli piogge a partire da ponente. Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali, rinforzano ulteriormente in serata. Mare tra poco mosso e mosso, in aumento a molto mosso a ponente. Temperature minime su valori stabili, massime in lieve calo.

Domani, martedì 26 marzo, secondo Limet avremo una giornata perturbata con piogge diffuse. Ancora nevicate, oltre i 1100/1400 metri a ponente, a quote più elevate a levante. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.