Liguria. Dopo il continuo susseguirsi di perturbazioni il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce un periodo più stabile e soleggiato sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi, non si escludono locali e brevi piovaschi sull’Appennino orientale, situazione invariata altrove. In serata tempo stabile con velature in transito da ovest verso est.

Venti: tra notte e primo mattino deboli o moderati da nord, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Mari: mosso, specie a levante. Temperature: minime in calo nelle zone interne, stazionarie altrove. Massime in aumento ovunque. Costa: Min: +7/+11°C – Max: +14/+18°C; interno: Min: -3/+6°C – Max: +12°C/+18°C.

MERCOLEDì 13 MARZO: tra notte e mattino transito di stratificazioni medio-alte. Dalle ore centrali della giornata qualche addensamento potrà interessare i rilievi, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove.

Venti: deboli o moderati da nord tra notte e primo mattino, poi deboli di direzione variabile. Mari: poco mosso, localmente mosso nella prima parte di giornata al largo e sul levante. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 14 MARZO: prima parte di giornata con nubi sparse in un contesto prevalentemente soleggiato, nuvolosità in generale aumento nel corso del pomeriggio.

Temperature: massime in calo, ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali.