Genova. Correnti umide determineranno molta nuvolosità sul nostro territorio regionale, all’inizio della nuova settimana non si esclude anche qualche piovasco. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e fenomeni

Molta nuvolosità a causa del transito di stratificazioni medio-alte sull’intero territorio regionale, nel corso della giornata incremento anche di nubi basse ad iniziare dalla fascia costiera.

Venti

Tra notte e mattino deboli di direzione variabile, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

In diminuzione. Costa: Min: +7/+12°C – Max: +13/+17°C. Interno: Min: -1/+7°C – Max: +11°C/+17°C

Cielo e fenomeni

Nella prima parte della giornata cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione, deboli piovaschi interesseranno il centro-levante. Nel corso del pomeriggio esaurimento dei fenomeni con schiarite in avanzamento da ponente verso levante.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti meridionali fino a metà giornata, successiva a rotazione a nord.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Minime in rialzo, massime in calo.