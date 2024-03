Maxischermo, Toti: “Nessuna propaganda, messaggi sempre nell’interesse della collettività”

Genova. “I messaggi trasmessi dal maxischermo sulla facciata del Palazzo della Regione, a differenza di quanto accade in altre città, non hanno alcuna finalità di propaganda partitica, come è evidente, perché sono messaggi di promozione del territorio nel pieno rispetto dell’istituzione che li diffonde. Il maxischermo è infatti uno strumento di informazione che dà particolare rilievo alle manifestazioni culturali, sportive e artistiche di interesse economico-sociale sia per la comunità, che per le migliaia di turisti che visitano Genova e piazza De Ferrari”.

Replica così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a un’interrogazione presentata in Consiglio regionale dai consiglieri di opposizione Gianni Pastorino e Selena Candia.

“La funzione è anche quella di sensibilizzare i cittadini in caso di eventi o ricorrenze, come per esempio l’anniversario di De André o la crisi in Medio Oriente. Ogni messaggio è scelto dallo staff della comunicazione di Regione Liguria, insieme al Comune di Genova, sulla base degli argomenti di interesse nazionale o locale. Questi stessi messaggi vengono proiettati sempre nell’interesse della collettività e qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica dimostra scarsa visione comunicativa: ogni città italiana ha infatti adottato sistemi di pubblica informazione, anche coinvolgenti gli enti regionali o comunali”.

“Da tempo assistiamo, a nostro giudizio, ad un uso improprio di tale installazione – hanno criticato nell’interrogazione i consiglieri Gianni Pastorino di Linea Condivisa e Selena Candia della Lista Sansa – che passa da essere utilizzata a scopi pubblicitari per proposte di matrimonio, condoglianze funerarie di personaggi dello spettacolo che con la Liguria non hanno a che fare, ed in ultimo a messaggi di natura politica quali quello riguardante Israele, che a nostro giudizio sono inopportuni rispetto all’utilizzo originario di tale strumento”. Sotto accusa anche il messaggio di cordoglio per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

“Non stupisce che la sinistra non sappia distinguere tra comunicazione e pubblicità, tra posizioni politiche e propaganda partitica. Basta vedere cosa fa proprio in questi giorni in una delle (poche) Regioni in cui governa, la Campania, con manifesti di attacco di parte contro il governo Meloni pagati con i soldi dell’istituzione, con il logo della Regione e non con quelli del partito. Ennesima dimostrazione che non conosce una sostanziale differenza. O se ne frega. Ma almeno non pretenda di dare lezione parlando del ledwall di piazza De Ferrari. Questo spazio viene regolarmente utilizzato per fare promozione di eventi e manifestazioni culturali, artistiche, sportive ed economico-sociali che riguardano il territorio ligure”, commenta la Lista Toti.

“Talvolta, in circostanze occasionali, il ledwall della Regione può diffondere un messaggio politico nel senso più stretto del termine, che riguarda cioè la vita pubblica. La sinistra cita il caso della morte di Silvio Berlusconi, o della solidarietà a Israele in occasione dell’aggressione proditoria da parte di Hamas. Fatti che segnano la vita pubblica, politica, di fronte ai quali nessuno resta indifferente. Chissà perché l’opposizione non si lamenta degli auguri al presidente Mattarella, o della ferma presa di posizione al fianco dell’Ucraina aggredita. Forse proprio per quella visione di parte che hanno sempre avuto: una cosa non va bene per ciò che rappresenta, ma solo se va bene a loro”, conclude il gruppo di maggioranza.