Mattinata da incubo per gli automobilisti genovesi: bus in fiamme e cemento disperso da una betoniera

Genova. Mattinata difficile per il traffico cittadino genovese, flagellato da due episodi particolari che hanno mandato in tilt per diverse decine di minuti la viabilità in due delle principali direttrici della città vale a dire corso Europa e la Val Bisagno.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 8 sulla pedemontata di levante, ad altezza dell’ospedale San Martino, in direzione del centro. Secondo quanto riportato dalla polizia locale si sarebbe sviluppato un principio di incendio in un bus di linea Amt. Nessun problema per le persone a bordo, fatte scendere in sicurezza dal personale. Immediato però il caos viario, con lunghissime code e tempi di percorrenza biblici.

Altro episodio in Val Bisagno, dove in via Bobbio, esattamente nel sottopasso di Staglieno, una betoniera forse troppo carica o non in sicurezza ha lasciato cadere diverse decine di litri di calcestruzzo, rendendo impraticabile la carreggiata. Sul posto la polizia locale è riuscita a tamponare la situazione restringendo la viabilità sulle restanti parti della strada rimaste libere. Chiaramente però, il già difficile traffico della mattina è diventato particolarmente complicato per chi viaggiava in direzione del centro.