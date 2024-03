Martedì 19 marzo alla Biblioteca universitaria presentazione del libro “Voci dall’altra Russia”

Genova. Sarà presentato martedì 19 marzo alle 16,30 presso la Biblioteca Universitaria di Genova in via Balbi 40 il libro “Voci dall’altra Russia. Quelli che resistono alla guerra” della giornalista Raffaella Chiodo Karpinsky. Dialogano con l’autrice Luca Borzani, Fondazione Diesse, il giornalista Andrea Castanini e Simona Merlo, docente di Storia Contemporanea all’Università di Roma Tre.

L’incontro è il secondo appuntamento della rassegna “Piazze di Pace. Conferenze sul presente e sul futuro”, organizzata dalla Fondazione Diesse, che intende proseguire la riflessione iniziata con il libro di Maria Luisa Boccia “Tempi di guerra”, per indagare il tema del conflitto analizzato attraverso lo sguardo delle donne.

Karpinsky, da anni è impegnata a dare voce al dissenso nella Russia di Putin raccontando una realtà più complessa di quella presentata quotidianamente dai media, si confronterà con Simona Merlo, docente di Storia Contemporanea all’Università di Roma Tre e profonda conoscitrice dello spazio post-sovietico. Nell’ultimo libro “La costruzione dell’Ucraina contemporanea. Una storia complessa”, Merlo indaga le radici storiche, culturali, politiche e religiose dell’Ucraina contemporanea avendo come focus la transizione dalla perestrojka gorbaceviana allo Stato post-sovietico.

«II 24 febbraio 2022 inizia l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin. – scrive Raffaella Chiodo Karpinsky nella prefazione al libro – Da quel giorno non ho smesso di cercare di riportare le voci delle persone, dei gruppi, delle personalità della politica, del teatro, del cinema, della società civile che in Russia si oppongono alla guerra. È una realtà che esiste ma di cui poco si parla in Occidente. Una realtà schiacciata fra due fronti: all’interno la repressione del regime, all’esterno la diffidenza, la sottovalutazione con la conseguente mancanza di sostegno ed empatia. Eppure questa realtà è quella democratica alla quale dovremmo guardare, e che nonostante la repressione e il carcere continua a esprimersi. La contro informazione in un contesto sommerso dalla propaganda è portata avanti dal giornalismo indipendente. Quello che ha scelto l’esilio per lavorare senza censure e quello rimasto all’interno del paese districandosi tra le pieghe della legge e garantendo per ora canali alternativi di comunicazione coi lettori e soci. Uno zoccolo duro che il Nobel per la Pace Dmitrij Murato chiama spine dorsali civili e che rappresentano l’unica speranza di rinascita del paese».

Raffaella Chiodo Karpinsky ha lavorato per trent’anni con ONG e istituzioni locali, nazionali e nella Cooperazione Internazionale. In particolare si è occupata di lotta all’apartheid e di Movimenti di liberazione dell’Africa Australe. Osservatrice nei processi di transizione di pace e elettorali in Angola, Mozambico, Russia, Sudafrica e Ucraina. Attualmente lavora nel quadro di progetti europei sulla promozione del potere diplomatico dello sport nei contesti di conflitto, nella lotta al razzismo e sull’attività fisica per la promozione della salute psicofisica e sociale. Autrice di articoli e pubblicazioni sui temi internazionali, dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina collabora con il quotidiano Avvenire raccontando di chi in Russia si oppone alla guerra.

Vetrina bibliografica a cura della Biblioteca Universitaria di Genova su l’arte, la guerra, la civiltà.

La Fondazione Diesse ha come finalità la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, all’innovazione della politica e di iniziative volte a promuovere e sostenere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra riformista italiana ed europea, oltre a raccogliere e custodire nel suo archivio storico testimonianze e documenti legati a questa storia, a Genova e in Liguria.