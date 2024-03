Marittimo muore schiacciato all’interno di un traghetto a Napoli, solidarietà dai sindacati genovesi

Genova. “Ancora una volta siamo costretti a piangere l’ennesima vittima sul lavoro, questa volta si tratta di un lavoratore marittimo, facente parte dell’equipaggio del traghetto GNV Antares, che ha perso la vita nel Porto di Napoli mentre stava ultimando una manovra di carico prima della partenza per Palermo”. Lo scrive in una nota Giuseppe Nocerino segretario regionale del settore marittimi Uiltrasporti Liguria.

“Nell’esprimere il nostro più profondo cordoglio alla famiglia del lavoratore chiediamo a gran voce che si mettano in campo tutti gli strumenti necessari per arrestare la scia degli infortuni mortali sul lavoro – continua – Non è più accettabile parlare di incidenti sul lavoro: occorrono subito investimenti per garantire sicurezza. La sicurezza non rappresenta un costo, ma come una risorsa necessaria per salvare vite umane”.

“Tuttavia, nel comparto marittimo, si continuano a cancellare regole e diritti come la decurtazione dell’indennità di malattia nei confronti dei lavoratori prevista dalla scorsa finanziaria. Vanno rafforzati gli organismi di controllo e di ispezione. Abbiamo bisogno di azioni concrete con la messa in campo di risorse da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. Per la Uiltrasporti è più che mai mai urgente l’aggiornamento dei decreti 271 e 272 del ’99 e di ogni intervento per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro”, conclude il sindacato.

Sul caso anche la Fit Cisl Liguria. “La tragedia con la morte di un marittimo accaduta a bordo del traghetto GNV Antares, ormeggiato nel Porto di Napoli, ci convince sempre più che non bastano solo le richieste di investimenti, le proclamazioni di pacchetti di ore di sciopero, e le parole spese ad ogni tragedia, ma serve da subito un tavolo congiunto tra parti sociali , governo, armatori ed associazioni di categoria, un tavolo aperto che trovi quelle forme più reali di prevenzione e tutela del lavoro e della vita, tralasciando per una volta il potere del denaro ma programmando investimenti reali a partire da quella opera di verifica e controllo che può e deve essere svolta dall’ ispettorato del lavoro. Si esattamente da quegli ispettori che sono storicamente numericamente insufficienti, troppo carenti per strutture e figure professionali, ispettorato che deve magari essere almeno coadiuvato dagli RLS di siti ma purtroppo a loro volta troppo pochi con poche ore di permesso per svolgere un lavoro così importante e delicato. La sicurezza deve essere una priorità anche per le navi e i porti della Liguria”, dice Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria.