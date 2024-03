Mareggiata a Genova, la passeggiata di Nervi ricoperta da un “tappeto blu” di velelle

Genova. Come previsto, l’ondata di maltempo che ha spinto la protezione civile a emanare un’allerta gialla per gran parte della regione ha provocato anche una mareggiata che, a Genova, ha bersagliato in particolare Nervi.

Proprio la passeggiata Anita Garibaldi giovedì mattina era ricoperta da un “tappeto blu”, una scena decisamente particolare che ha per protagoniste le velelle, conosciute anche come “barchette di San Pietro”.

Le onde hanno infatti scaraventato sulla passeggiata questi protozoi imparentati con le meduse (ma non urticanti), che proprio in questi giorni sono stati avvistati a banchi, come spesso accade in primavera, lungo le coste liguri. Conseguenza diretta, come detto, si è venuto a creare un tappeto di organismi che nelle prossime ore verrà rimosso dal personale di Amiu – ha confermato il presidente di Municipio Federico Bogliolo – anche per evitare che decomponendosi creino quel caratteristico e sgradevole odore che molti liguri (e turisti) hanno imparato a conoscere con il loro arrivo stagionale.

La mareggiata intanto dovrebbe continuare a imperversare almeno sino a venerdì. Per mercoledì e giovedì il Comune di Genova ha emesso un apposito avviso di mareggiata intensa, chiudendo gli accessi pubblici al mare e alle scogliere, e a Murcarolo le onde sono arrivate sino alla strada. È intanto il Tigullio la zona più colpita dalle forti piogge che interessano la Liguria dalle prime ore di giovedì mattina. A mezzanotte è iniziata l’allerta meteo gialla per temporali sul centro-levante, che si chiuderà alle 18.00 sui bacini di Entella, Vara e Magra (alle 18.00 altrove)