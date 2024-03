Marathon dell’Appennino, i tracciati della 27 edizione

Avrà una valenza particolare, la 27esima edizione della Marathon dell’Appennino che si correrà nel terzo weekend di maggio. La gara infatti sarà una vera e propria prova generale dei Campionati Europei del prossimo anno, per ii quali verranno a gareggiare a Casella (GE) tutti i migliori nomi del panorama continentale delle Marathon.



E’ facile pensare quindi che i big italiani (e forse non solo loro…) avranno interesse a scoprire in anticipo i segreti della prova ligure, profondamente rivista per l’occasione e con un percorso che, con i suoi 80 km per 2.500 metri di dislivello, entra di diritto fra le classiche più impegnative del calendario. Un percorso davvero all’altezza del gravoso impegno internazionale che lo attende.

Al fianco del tracciato lungo ci sarà come sempre quello di Granfondo, su 39 km per 1.200 metri. Epicentro della corsa sarà la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde in Via Aldo Moro, da dove verrà data la partenza alle ore 9:30 per gli Open maschili, alle 9:35 per le donne, alle 9:40 per gli amatori e alle 9:45 per la Granfondo. La struttura al suo interno ospiterà tutti i servizi pre e post gara, con il pasta party dalle 14:00 all’interno del quale saranno inserite le premiazioni, riguardanti per la Marathon i primi 10 assoluti e primi 5 di categoria, per la Granfondo rispettivamente primi 3 e 5.

Iscrizioni al costo promozionale di 40 euro ma bisogna sbrigarsi, perché Lunedì di Pasquetta la quota passerà a 50 euro fino al 10 maggio, poi sono previsti ulteriori aumenti. A supportare la gara, oltre le tantissime associazioni e sponsor del territorio, anche Regione Liguria, Comune di Casella e di Genova, Città Metropolitana di Genova, la locale Camera di Commercio e il Parco dell’Antola interessato dal passaggio della gara.