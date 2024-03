Marassi, ladri in azione ieri sera in un appartamento e in un airbnb

Genova. Ladri in azione ieri sera nel quartiere di Marassi. E’ successo prima in un’abitazione di via Montenero, e poco dopo il un appartamento utilizzato come airbnb in via Giovanni Ricca.

In entrambi i casi i malviventi hanno utilizzato il giardino per introdursi nelle abitazioni dopo aver forzato le porte-finestre. La dinamica dei due furti è stata identica: stanze messe a soqquadro, in particolare la stanza da letto ma bottino nullo.

Nel primo caso a dare l’allarme è stata una coppia di giovanissimi che era uscita di casa per poche ore e verso le 9.30 ha dato l’allarme. Nel secondo caso, circa un’ora dopo, a chiamare il 112 è stata una coppia di coniugi a Genova per lavoro, che aveva affittato l’appartamento ed era uscita per cena.

Sul posto le volanti del commissariato San Fruttuoso e l’Upg ma la perlustrazione dei dintorni ha avuto esito negativo. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi.