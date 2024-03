“Mar Ligure profondo: esplorazioni, scoperte e vulnerabilità”, il convegno per conoscere il nostro mare

Genova. Per quasi 200 anni, le ricerche marine in Mar Ligure si sono concentrate quasi esclusivamente lungo le coste, a non più di 40 m di profondità. Con qualche eccezione, legata a metodi di campionamento distruttivi come le draghe o a campagne di pesca, vi era un enorme vuoto conoscitivo relativamente alle comunità che popolavano i fondali marini profondi, lungo la piattaforma e la scarpata continentale. Questo, nonostante il Mar Ligure venga da sempre riconosciuto come uno dei mari più produttivi e ricchi di vita del Mediterraneo e nonostante il recente avvento, in ambiente oceanico, di mezzi di esplorazione scientifica profonda.

Oltre 10 anni di esplorazioni sistematiche lungo l’intero arco ligure mediante veicoli filoguidati, o ROV, hanno permesso di raccogliere, in maniera totalmente non distruttiva, uno degli archivi più estesi e dettagliati ad oggi disponibili per l’intero bacino mediterraneo. Le indagini sono partite dalle secche rocciose del largo per poi spingersi ai canyon fino ai ripidi versanti delle montagne sottomarine a oltre 2000 m di profondità. Difficoltà tecniche, sfide meteo-marine, estinzioni di massa, specie nuove, impatto antropico ed incontri eccezionali sono solo alcune delle tematiche che verranno toccate in questo viaggio nelle profondità di un mare che pensavamo di conoscere bene e che invece nasconde ancora tanti misteri e numerose fragilità. Si cercherà di capire come il dato esplorativo possa diventare uno strumento gestionale ed un riferimento per il futuro, per comprendere meglio i cambiamenti climatici e mitigare le tracce che l’uomo lascia anche nei luoghi più remoti del Pianeta.

Marzia Bo è Professore Associato di Zoologia presso il DISTAV (Università degli Studi di Genova). Si occupa di diversità, biologia ed ecologia di organismi marini bentonici ed in particolare è specializzata in coralli sui quali ha condotto varie ricerche grazie anche a numerose spedizioni subacquee effettuate nella regione indo-pacifica. Dal 2008 si occupa dello studio della fauna profonda a coralli dei mari italiani tramite esplorazioni con veicoli filoguidati. Ha partecipato numerose spedizioni ocenografiche con indagini che hanno toccato i 2500 m di profondità. Le sue ricerche sono pubblicate in oltre 140 lavori scientifici e capitoli di libro. Attualmente si occupa del Corso di Laurea in Biologia ed Ecologia marina presso UniGe ed insegna Bentonologia.