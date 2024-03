Maltempo, Valbisagno Insieme all’attacco: “Si parla di Skymetro ma il territorio è sempre a rischio”

Genova. “Il gruppo di Valbisagno Insieme, rappresentato dalla capogruppo Erika Venturini e dal consigliere Zampieri, appartenenti a Linea Condivisa, esprimono profonda preoccupazione per l’incessante negligenza nella manutenzione del territorio. Di fronte a una situazione che sembra un eterno ritorno dello stesso problema, ci troviamo, ancora una volta, a denunciare un approccio inadeguato alle sfide idrogeologiche che Genova è costretta ad affrontare”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del gruppo Valbisagno Insieme, la lista di Linea Condivisa eletta nel consiglio municipale della Media Valbisagno, a commento della lunga e difficile mattinata di allerta.

“Riconosciamo la complessità della gestione del territorio genovese, ma ciò che ci allarma è l’assenza di una strategia efficace di prevenzione e manutenzione. Il continuo trascurare i fondamentali, dalla mancata pulizia dei tombini, sistematicamente ostruiti, alla scarsa manutenzione dei versanti, spesso abbandonati a se stessi e invasi da detriti, evidenzia una mancanza di attenzione che non può più essere tollerata. In questo contesto, emerge chiaramente una delle maggiori criticità: la giunta municipale guidata dal Presidente Uremassi mostra una preoccupante incapacità di esercitare la necessaria pressione sul Comune per catalizzare un cambiamento significativo e urgente nella gestione della manutenzione del territorio. Nonostante le ambiziose visioni di progetti come lo Skymetro, il nuovo Crematorio e la promessa di milioni di posti di lavoro per una “Grande Genova”, si assiste a un’incongruenza flagrante tra le grandi dichiarazioni e la realtà quotidiana dei cittadini, che si trovano a vivere in un contesto urbano trascurato e a rischio”.

“Come non sottolineare poi i forti ritardi riguardanti lo Scolmatore, opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio – continua la nota – Dall’ultimo Osservatorio i dati non sono per niente confortanti considerando la nuova (l’ennesima) previsione sull’arrivo della talpa prevista per giugno 2024 e su cui Toti, commissario straordinario, non sembra porre attenzione. La mancanza di utilizzo di fondo PNRR per il dissesto idrogeologico, la bocciatura di tutte le proposte fatte sulla materia in sede di bilancio comunale così come le istanze avanzate nella commissione sui rii convocata dopo mesi dalla richiesta e l’evidente inerzia dell’amministrazione di centro destra, oltre a rappresentare una vergogna, sottolinea un fallimento nell’affrontare con determinazione e concretezza i problemi immediati che riguardano la sicurezza e il benessere dei genovesi. La distanza tra le promesse di sviluppo futuro e l’effettiva gestione delle necessità presenti pone poi dubbi seri sull’efficacia dell’attuale giunta municipale”.

“Rivolgiamo un appello affinché si adotti un cambio di rotta decisivo, mettendo al primo posto l’attenzione per la manutenzione e la sicurezza del territorio, piuttosto che perseguire illusioni di grandezza che ignorano le basi di una città sicura e ben curata – conclude la nota firmata da Erika Venturini, Capogruppo di Valbisagno Insieme e Pierpaolo Zampieri e Roberto D’Avolio Consiglieri di Valbisagno Insieme – Il gruppo di Valbisagno si impegna a mantenere alta l’attenzione su queste criticità e a sollecitare un dialogo aperto e costruttivo, ma non esiterà a portare la questione alle massime istanze, per assicurare che le parole si traducano finalmente in azioni concrete”.