Maltempo, valanga nell’entroterra di Imperia: quattro escursionisti coinvolti

Imperia. Una valanga caduta nel pomeriggio in località Ubaghetta a Monesi, frazione del Comune di Triora nell’entroterra di Imperia, ha colpito un gruppo di escursionisti. Al momento non risultano dispersi, ma tre uomini sono stati coinvolti dalla slavina. Le loro condizioni di salute non sono ancora note, ma non si esclude che possano essere stati feriti in modo grave.

Una donna del gruppo è riuscita a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Nella zona era stata diramata un’allerta meteo arancione fino alle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il personale sanitario. Sono stati allertati anche l’elisoccorso “Grifo” dalla Liguria e un elicottero dalla provincia di Cuneo.

Monesi, situata a 1.376 metri d’altitudine, è una località della provincia di Imperia dove si praticano escursioni sulla neve, ciaspolate e scialpinismo.