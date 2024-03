Maltempo, lo stato di emergenza sblocca 1,5 milioni di euro per la Liguria. Toti: “Pronta richiesta per estensione”

Genova. È stato riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza richiesto da Regione Liguria per gli eventi che hanno colpito il territorio nei mesi scorsi. Il contributo, pari a 1 milione e 350mila euro, da attingere dal Fondo per le emergenze nazionali, si somma al milione e mezzo già stanziato da Regione Liguria per coprire le somme urgenze.

“Il maltempo dello scorso autunno aveva causato disagi significativi ai Comuni – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -, pertanto ringraziamo il ministro Musumeci e il Dipartimento centrale di Protezione Civile per aver riconosciuto alla Regione Liguria, in tempi brevi, un fondo emergenziale per far fronte alle conseguenze del maltempo, in particolare le mareggiate”.

“Regione si è già attivata per completare la richiesta di estensione dello stato di emergenza, evidentemente necessaria in seguito agli eventi calamitosi delle ultime settimane. Confidiamo che il Governo recepisca altrettanto repentinamente la necessità di un intero territorio di far fronte a interventi strutturali che mancavano da anni, non solo per ripristinare alcune strade, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini e per la resilienza”.