Genova. Ad allerta conclusa alle ore 18 per Genova e Savona (su Tigullio e Spezzino l’avviso meteo è continuato fino alle 21), nelle prossime ore inizierà la complessa fase della conta dei danni di questa intensa ondata di maltempo che ha colpito tutta la Liguria, letteralmente innondata di un ingente quantitativo di pioggia che si è andata a sommare a quella già caduta nei giorni scorsi.

Da qui il timore che nelle prossime ore si possano verificare nuove criticità legate a frane, crolli e dissesto: “La conta dei danni arriverà nelle prossime ore, anche perché in un territorio come il nostro frane e smottamenti possono arrivare a distanza di giorni dalla conclusione delle piogge – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al termine della giornata – I danni al momento appaiono limitati, ma se ci saranno le condizioni di legge chiederemo comunque al Dipartimento nazionale di Protezione civile l’estensione dello stato d’emergenza per gli eventi di qualche mese fa“.

Numerose le frane e gli smottamenti registrati sul territorio durante l’ondata di maltempo. Tra le criticità principali, le frane nell’imperiese che hanno isolato circa 170 persone, tra Molini di Triora e Rezzo. In entrambi i casi le zone sono raggiungibili solo a piedi. Interrotta dalla mattinata di questa mattina l’Aurelia in località Malpasso, vicino al km 592, nel comune di Finale Ligure; domani è previsto l’intervento dei rocciatori per mettere in sicurezza il versante. Un cedimento di muro ha imposto limitazioni anche per la parte di Aurelia che attraversa Pieve Ligure. La mattinata era iniziata con la notizia dell’evacuazione in via precauzionale di 10 ospiti di una rsa di Coronata, minacciata da uno smottamento già verificatosi nei giorni scorsi ma che con le ultime piogge aveva ripreso a muoversi: i dieci anziani saranno ospitati da strutture ospedaliere fino a data da destinarsi.

Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale, intervenuti su tantissimi allagamenti di strade e sottopassi, con chiusure e deviazioni. L’episodio più grave rimane quello dell’escursionista rimasto travolto mentre stava facendo una escursione sulle Alpi liguri dell’imperiese, nonostante l’allerta: l’uomo purtroppo è deceduto a seguito dei traumi, arrivando già privo di vita al Santa Corona di Pietra Ligure.

“L’andamento del meteo in queste ore è stato esattamente quello delineato dai nostri previsori – ha commentato Toti – con piogge che si sono andate ad aggiungere su un terreno che, nell’ultimo mese, ha assorbito in alcune località oltre 750 millimetri di precipitazioni. In questo frangente possiamo dire che il sistema di Protezione civile ha funzionato, con la nostra sala operativa che in queste ore è rimasta strettamente a contatto con i Comuni, i vigili del fuoco, i volontari e tutti gli operatori attivi sul territorio, coordinati dai nostri dirigenti regionali e dall’assessore Giampedrone: ringrazio tutti per l’impegno dimostrato. A funzionare sono state anche le tante opere che in questi anni abbiamo realizzato per prevenire il dissesto idrogeologico, come lo scolmatore del Fereggiano che in queste ore ha contribuito fortemente a tenere sotto controllo il livello del Bisagno. Una prova concreta – continua il presidente Toti – che gli investimenti fatti per potenziare la difesa del suolo e la resilienza di fronte agli eventi meteo avversi, dalle alluvioni alle mareggiate, sono stati preziosi”.

Le piogge che si sono verificate a partire da venerdì pomeriggio sulla Liguria, sottolinea Arpal, sono state abbondanti, ma non eccezionali: la massima intensità oraria registrata questa mattina è stata di 53.8 mm a Mele alle 6.25. Niente a che vedere con le intensità che si sono già verificate in Liguria (record italiano 183 mm/1h a Vicomorasso 4 novembre 2011).

Anche le cumulate misurate nelle 24 ore non sono particolarmente anomale: 156.4 mm a Mele, 136.6 a Urbe Vara Superiore, 135.6 sul Passo del Turchino, 135.2 a Fallarosa (Torriglia), 133.6 a Prai. Infatti, nessun torrente regionale ha mostrato criticità collegate a possibili esondazioni: si contano sporadici raggiungimenti del primo livello di guardia (il “piene rive” o poco più) sull’Orba a Tiglieto, sullo Stura a Campo Ligure, con il Bisagno a La Presa e con il Vara a Nasceto.

Frane e smottamenti potranno verificarsi anche nei prossimi giorni in assenza di ulteriori precipitazioni, a causa di una situazione di generale saturazione del terreno: nell’ultimo mese la cumulata complessiva varia dai quasi 200 mm di Imperia e Castelnuovo Magra agli oltre 750mm di Urbe Vara Superiore. Un mese bagnato provvidenziale per colmare il deficit idrico accumulato nell’ultimo triennio di stampo siccitoso. Raffiche di vento ben oltre i 100 km/: 155 a Casoni di Suvero, 131 a Corniolo, 130 a Fontana Fresca e Framura.