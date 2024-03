Maltempo e un’auto in avaria in sopraelevata, traffico in tilt sul nodo genovese

Genova. Mattinata difficile per la viabilità cittadina e autostradale, in parte a causa della pioggia che ha inevitabilmente spinto più persone a servirsi dell’auto privata anziché dei mezzi pubblici o a due ruote.

Uno dei problemi puntuali che a catena sta provocando disagi sulle altre strade principali si è verificato intorno alle 8.30, in pieno orario di punta: un’automobile in avaria sulla sopraelevata, nella carreggiata in direzione levante, ha provocato lunghe code.

L’ingorgo si è proiettato anche sull’uscita di Genova Ovest e sulla zona dell’elicoidale a San Benigno.

Altri disagi si registrano in autostrada: sulla A12, tra Recco e Genova Est, tre chilometri di coda per un’altra vettura ferma. Code per traffico intenso sulla A10, tra Pra’ e Sampierdarena e poi tra Genova Est e Bolzaneto, oltre che tra Genova Est e il bivio A12/A10.

(foto Massimo Nattino – gruppo Facebook Viabilità Genova)