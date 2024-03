Maltempo, 290 milioni di metri cubi d’acqua caduti durante l’allerta in Liguria

Genova. Ad allerta terminata, con il sole che ha scaldato Genova dopo giorni di astinenza, arrivano i dati raccolti da Arpal durante le ultime giornate di forte maltempo: sui bacini della nostra regione, durante l’ultima perturbazione, sono caduto 290 milioni di metri cubi d’acqua.

Si tratta di oltre dieci volte la capacità dell’invaso del Brugneto e che conferma la portata eccezionale delle precipitazioni che anche in queste ore dove si sta affrontando lo strascico di frane e smottamenti un po’ ovunque a Genova come in Liguria.

Secondo quanto riporta Arpal, nonostante la pioggia intensa, solo due corsi d’acqua, il Neva a Cisano e la Bormida a Piana Crixia, hanno raggiunto o superato di poco il primo livello di guardia. “Gli episodi di criticità al suolo, come smottamenti localizzati e allagamenti di strade, sono stati inevitabili vista la portata delle precipitazioni”.