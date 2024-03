Malato di Sla, lancia una raccolta fondi per curarsi in una clinica privata all’estero

Genova. “Ciao mi chiamo Gianpietro nato a Stigliano Matera, dal 2018 soffro di una rara forma di Sla. Con Mia moglie e i miei figli viviamo a Genova dove mi sono trasferito nel 2015 per lavoro però purtroppo ora non posso più, a causa della malattia. Lavora soltanto mia moglie, part time, e io percepisco una pensione di inabilità al lavoro. Ho bisogno di aiuto perché ho trovato una clinica che tratta le cellule staminali, ma il costo del trattamento è di 30mila euro che purtroppo non riesco a coprire”.

Così Giampietro Sarubbi racconta sul sito Gofundme la sua storia e lancia la sua raccolta fondi. Trenta mila euro (di cui 17mila già raccolti) per una cura speciale all’estero contro la Sla.

Nel 2015 Gianpietro, originario di Stigliano, nel materano, si è trasferito con moglie e figli nel capoluogo ligure per lavoro, ma tre anni dopo gli è stata diagnosticata la malattia. “Lavora soltanto mia moglie part time – scrive sulla piattaforma – mentre io percepisco una pensione di inabilità al lavoro”.

Una speranza per curare la forma di Sla di cui è affetto risiede in una clinica con sede a San Gallo e Belgrado, la Swiss Medica. Il costo è di trentamila euro: una volta raggiunta la cifra, Gianpietro si recherà nella capitale serba per iniziare la terapia.

Grazie alle oltre trecento donazioni online, è stata raggiunta metà della cifra necessaria ma serve un altro sforzo.