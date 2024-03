Mahmood in concerto a Genova il 13 luglio: prevendite al via oggi, 22 marzo

Genova. Il Summer Tour 2024 di Mahmood quest’estate farà tappa anche a Genova: il concerto dell’artista che a Sanremo ha presentato il brano Tuta Gold sarà sabato 13 luglio 2024 all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova, nell’ambito del Live in Genova Festival. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su TicketOne a partire da venerdì 22 marzo 2024 alle ore 16.

Il Live in Genova Festival è la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni estate porta il meglio del panorama musicale nel capoluogo ligure e che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione. Il Festival ha già annunciato la doppia data di Biagio Antonacci venerdì 28 e sabato 29 giugno, gli Ex-Otago venerdì 12 luglio, Annalisa mercoledì 17 luglio ed Ermal Meta venerdì 19 luglio.

Dopo la partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, certificato doppio disco di platino e con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali e in prima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti per tre settimane di fila, e dall’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, pubblicato lo scorso 16 febbraio per Island Records, già disco d’oro e arrivato al primo posto nella classifica Fimi, Mahmood annuncia le nuove tappe del Summer Tour 2024, che lo vedrà protagonista dei principali festival estivi italiani, tra cui il Live in Genova. Non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo European Tour, in partenza il 3 aprile, che toccherà 17 club di 10 Paesi europei, con molte date già sold out.

Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, milanese classe 1992, ha un rapporto speciale con Genova: proprio nel capoluogo ligure ha recentemente girato il videoclip di “Sempre/Jamais”, brano cantato insieme all’artista Angèle tratto dal nuovo album. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo.

Da vent’anni colonna sonora dell’estate genovese, il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.