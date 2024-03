Mafia, Libera e i sindacati: “Occorre tenere alta l’attenzione sulle grandi opere”

Genova. I lavoratori devono essere “sentinelle della legalità“, perché “bisogna tenere alta l’attenzione sulle grandi opere in corso di realizzazione in Liguria e sui soldi pubblici che da sempre attraggono le organizzazioni criminali”. È il messaggio del progetto ‘Leggere l’antimafia’ lanciato a Genova alla presentazione del libro ‘Punto e capo. Storia dell’evoluzione di mafia e antimafia in Liguria’, a cura di Marco Antonelli e Stefano Busi, un’iniziativa organizzata da Libera insieme ai sindacati. Presente il referente cittadino di Libera Antonio Molinari.

“Le lavoratrici e i lavoratori sono anche loro vittime delle mafie perché non si muore solo ammazzati. Le infiltrazioni criminali hanno effetti devastanti sulla sicurezza, vedi gli appalti e subappalti”, sottolinea la segretaria della Camera del Lavoro di Genova Aurelia Buzzo. “Stiamo vivendo un momento particolare – rimarca la segretaria regionale Cisl Liguria Paola Bavoso – con l’arrivo di tantissimi soldi dal Pnrr. Serve una regia unica che vigili su infiltrazioni e concorrenza sleale”. Grandi opere e soldi pubblici ma anche traffico di droga. “Siamo una Regione piccola ma con importanti porti e proprio questo settore la rende appetibile alla malavita”, ricorda la sindacalista Sheeba Servetto (Uil).

“Il libro fotografa 70 anni di presenze mafiose in Liguria. Ma bisogna ora analizzare come siano organizzate oggi perché c’è una presenza più sfumata ma pur sempre presente. Per questo bisogna attivare sentinelle sul territorio”, è la priorità indicata da Busi. Perciò “va prestata la massima attenzione, ci vuole un monitoraggio continuo – spiega l’ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – soprattutto con gli enormi investimenti pubblici va alzato il livello di guardia”.

Le opere su cui puntare l’attenzione sono in primis la diga foranea, il ribaltamento a mare e il tunnel subportuale. “Dove c’è una massa di opere – sottolinea l’ex capo della Procura Michele Di Lecce – c’è motivo di attrazione delle organizzazioni criminali. E bisogna prestare massima attenzione alla miriade di subappalti perché è da lì che parte l’infiltrazione”