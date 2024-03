Lungomare Canepa, Bucci: “Le barriere fonoassorbenti le pagherà Autostrade per l’Italia”

Genova. “Le barriere fonoassorbenti di lungomare Canepa le pagherà Autostrade, saranno inserite nel nuovo protocollo per tutte le barriere. Visto che bisogna farne tante ci metteranno anche quelle”. Queste le dichiarazioni del sindaco e commissario Marco Bucci rilasciate ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del lavori per il tunnel subportuale a proposito delle opere previste per la “Gronda a mare” che di fatto è diventata lungomare Canepa con gli sviluppi viari raggiunti a seguito del crollo di ponte Morandi.

Attualmente in loco, su quello che un tempo era il fronte mare di Sampierdarena, sono in corsi i primi cantieri per la realizzazione del parco lineare, un’opera voluta dall’amministrazione civica in continuità con il costruendo parco della Lanterna e che la stessa Autostrade per l’Italia realizzerà insieme al tunnel subportuale, utilizzando parte della terra di scavo. Un progetto pensato per “alleviare” l’impatto della strada a scorrimento veloce sulle case della zona, soggette – come raccontato su queste pagine in questi anni – a condizioni di vivibilità decisamente precarie a causa di rumore, smog e vibrazioni.

I residenti, organizzati dal Comitato Lungomare Canepa, in questi anni si sono attivati arrivando a produrre dal basso il progetto di una copertura totale delle carreggiate, con tanto di parco e spazi per la cittadinanza “pensili”, sullo spunto di numerose soluzioni addottate a livello di rigenerazione urbana in diverse grandi città europee.

Il progetto, però, dopo essere stato “ricevuto” dal Comune di Genova è stato messo da parte a causa di incompatibilità tecniche, e costi troppo elevati. Al posto suo il progetto del parco lineare con la costruzione di barriere fonoassorbenti. Queste ultime, però, non sono state finanziate e la loro realizzazione al momento non è in “calendario”. Oggi il nuovo capitolo, annunciato da Marco Bucci: Aspi aggiungerà la realizzazione di queste barriere al pacchetto di barriere autostradali attualmente in ricostruzione (quelle precedenti sono stati dismesse perchè fuori legge, come appurato dalla procura di Genova), anche se al momento non sono noti tempistiche e modalità.