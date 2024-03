Lotta a colpi di badile e fuga nel bosco per due ladri, i carabinieri ne acciuffano uno

Genova. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere a Marassi in attesa di processo. E’ uno dei due ladri sorpresi nella notte in una villetta nel comune di Sant’Olcese, nell’immediato entroterra di Genova.

I carabinieri sono stati chiamati dal proprietario della casa, avvertito dall’allarme digitale via sms della presenza di due intrusi nell’appartamento.

I due ladri, si è reso conto l’uomo, stavano rovistando nei mobili e parlando tra loro in lingua straniera. Il ladro arrestato è risultato poi essere di nazionalità georgiana.

All’arrivo degli operatori i due malviventi sono fuggiti scappando dalla stessa finestra che avevano in forzato per introdursi nell’edificio.

Nelle fasi concitate dell’intervento, uno dei due ha tentato di colpire un militare con un badile, ma il carabiniere ha schivato. Quindi l’uomo si è dileguato nel bosco.

Nel frattempo, l’altro militare è però riuscito a bloccare il complice, per quanto recalcitrante. Perquisito, aveva con sé arnesi per lo scasso e la refurtiva: gioielli e monete in oro, orologi e francobolli da collezione.