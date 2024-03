Logistica nelle aree portuali Ilva: il Comune affida a Società per Cornigliano uno studio per le opportunità di sviluppo

Genova. Da tempo sulle aree Ilva si sta giocando una partita per una conversione ad altre attività economiche di alcune aree che ormai, anche con il salvataggio dell’azienda, sono ritenute sovradimensionate e fanno gola sia all’amministrazione comunale sia ai privati. A dicembre 2022 Msc group, Ignazio Messina &c. spa, Number 1 logistics group spa e Interglobo avevano presentato una manifestazione di interesse su 270 mila mq con l’obiettivo di creare oltre 400 nuovi posti di lavoro.

Proprio per capire i futuri utilizzi e le opportunità soprattutto delle zone all’interno del nodo portuale genovese, il Comune ha affidato a Società per Cornigliano 60 mila euro per realizzare questa analisi.

Nell’atto della direzione di area Sviluppo Economico si legge che queste aree sarebbero sotto i riflettori anche in un’ottica di individuazione di ‘nuove traiettorie di sviluppo nel settore della logistica avanzata’. La frase suggerisce dunque che la manifestazione

Il quadro generale ha come obiettivo l’ottimizzazione della catena logistica, l’analisi approfondita degli impatti economici locali, e l’indagine delle implicazioni generate dall’innovazione tecnologica e digitale. In sostanza lo studio dovrà approfondire soluzioni incisive per il potenziamento sostenibile del territorio.

Le finalità dello studio sono elencate in modo chiaro: in primis viene chiesto di analizzare le aree Ilva e individuare possibili zone interne di dismissione produttiva e possibile riconversione. Il Comune fornisce alcuni obiettivi specifici collegati: l’analisi delle infrastrutture esistenti, inclusi edifici, magazzini, sistemi di trasporto interno, macro e micro localizzazione delle singole aree interessate dall’intervento; l’identificazione del layout e delle caratteristiche tecnico-funzionali delle aree inutilizzate all’interno del porto di Genova; l’analisi del dimensionamento delle singole aree; analisi dei flussi fisici e identificazione delle soluzioni migliori per la gestione dei flussi; la realizzazione di rendering di alta qualità e realistici basati sui modelli plastici, e simulazioni tramite appositi software.

L’altro obiettivo è l’individuazione di potenziali fattori chiave di riconversione. Palazzo Tursi si attende dunque la realizzazione di una panoramica delle principali tipologie di servizi che potrebbero essere offerti a mezzi, merci e persone; l’identificazione delle principali categorie di stakeholder, l’analisi dei vantaggi che le tecnologie digitali possono portare alla produttività delle aree e l’analisi delle potenziali ricadute sull’economia complessiva regionale.

Non può mancare una valutazione tecnico-economica sui costi iniziali per avviare il progetto (sia per infrastrutture, attrezzature e risorse umane), le voci di spesa legati all’attività ordinaria, i potenziali ricavi dell’hub e i principali rischi finanziari collegati.

Infine Società per Cornigliano dovrà valutare anche gli impatti occupazionali oltre che gli aspetti di sicurezza sul lavoro.

La proposta sulla logistica predittiva prevedeva appunto 270 mila metri quadri di insediamenti rispetto alla superficie complessiva di circa 1.200.000 metri quadri delle aree ex Ilva (che, faceva notare il Comune, occupa circa 6 addetti a ettaro), ‘con il disegno − si leggeva nella nota di Tursi − di realizzare un hub di logistica predittiva che consenta a Genova di essere al passo con gli sviluppi degli altri porti mondiali, creando occupazione e interconnessione con gli importanti obiettivi già realizzati dalla città in tema di infrastrutture digitali’.

L’affidamento a Società per Cornigliano si inserisce anche nella preparazione del nuovo piano regolatore portuale che al momento sta prendendo forma e probabilmente sarà presentato entro l’estate.