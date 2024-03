Logistica, l’assemblea pubblica di Spediporto: “Un green blue deal per Genova”

Genova. Il futuro della logistica, declinata secondo criteri di inclusività e responsabilità, sarà uno dei temi principali dell’Assemblea Pubblica di Spediporto che si svolgerà a partire dalle 9.30 di venerdì 22 marzo presso il Salone delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova.

Il filo conduttore sarà legato a due colori, il blu del mare e il verde della sostenibilità, elementi imprescindibili per uno sviluppo globale di Genova e delle sue progettualità.

L’ Assemblea sarà, come sempre, l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dall’Associazione negli ultimi 12 mesi ma anche e soprattutto per guardare al futuro del settore logistico, innestandolo con i piani di sviluppo di Genova e del suo territorio circostante.

Già confermate importanti presenze istituzionali, dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al Sindaco di Genova Marco Bucci mentre le conclusioni dell’incontro saranno affidate al Vice Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Ad aprire, come di consueto, la relazione del Presidente Spediporto Andrea Giachero a cui seguiranno, dopo i saluti del “padrone di casa”, ovvero Camera di Commercio, due interessanti tavole rotonde legate proprio sui temi al centro dell’Assemblea e che saranno moderate dal giornalista de Il Secolo XIX Simone Gallotti.