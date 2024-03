Litiga con la fidanzata e la colpisce con due coltellate: la ragazza trova rifugio dai vicini

Genova. Ha litigato con la fidanzata e poi l’ha colpita con due coltellate, una alla spalla e una al braccio. E’ successo questo pomeriggio in via Due dicembre 1944 al Cep di Pra’.

L’aggressore è un trentenne di origine tunisina, la vittima ha la stessa età ed è sua connazionale. La giovane è riuscita a scappare e a rifugiarsi in casa di alcuni vicini, che hanno chiuso la porta impedendo al compagno di entrare.

Intanto hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile e quelli della compagnia di Arenzano.

La ragazza non è in pericolo di vita: è stata soccorsa dal 118 e portata in codice giallo all’ospedale Evangelico di Voltri per essere medicata.

I militari hanno fermato l’aggressore che era fuggito ma è stato intercettato e portato in caserma.