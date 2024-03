Liste d’attesa, la spinta dei privati sulla diagnostica: in Asl 3 tutte le prestazioni nei tempi previsti

Genova. Dopo l’incremento dell’offerta con le prestazioni di diagnostica per immagini del privato accreditato inserite attraverso la manifestazione d’interesse indetta da Alisa, prosegue l’abbattimento delle liste d’attesa in Liguria.

L’ultimo monitoraggio mette in evidenza come in Asl 3 tutte le prestazioni della diagnostica per immagini rientrano nei tempi previsti, in particolare quelle che il 7 marzo richiedevano fino a 174 giorni di attesa (ad esempio una risonanza magnetica con modalità di contrasto), oggi sono garantite entro 5 giorni. Miglioramenti diffusi e consistenti anche nelle province: in Asl 1 si dovevano attendere fino a 129 giorni per una Tac all’encefalo, oggi è disponibile immediatamente; in Asl 2 per una ecografia alla mammella era necessario aspettare 38 giorni, oggi tempo ridotto a 11, in Asl 4 le risonanze che viaggiavano tra i 98 e i 237 giorni di attesa oggi arrivano al massimo a 8 giorni; in Asl 5 per tutte le Tac tempi di attesa tra 5 e 10 giorni, mentre il 7 marzo scorso il tempo previsto era di 10 giorni.

“Quella di oggi è un’occasione per fare il punto sulle liste d’attesa, aspetto che teniamo sotto costante monitoraggio – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Ovviamente non si può pretendere che una questione così articolata si risolva in pochi giorni, ma soprattutto per quanto riguarda mammografie, ecografie e perfino nel campo delle risonanze magnetiche (che sono il settore più complesso visto l’aumento delle prescrizioni, e sul quale stiamo facendo un lavoro per verificare l’appropriatezza delle richieste) i passi avanti sono stati comunque molto significativi. Guardando il sistema di prenotazione si nota che i tempi di attesa per le prestazioni più urgenti sono ormai nell’ordine dei 7-10 giorni. Ora sono pronte a partire anche le gare per la parte clinica, a cominciare da cardiochirurgia e cardiologia interventistica, per poi proseguire con ortopedia protesica, chirurgia generale e riabilitazione, che saranno pubblicate a scaglioni da qui fino ai primi giorni di giugno”.

Altro dato interessante arriva dalle donazioni di sangue e plasma che in passato, come accadeva in tutta Italia, erano andate in difficoltà in alcuni periodi dell’anno. Adesso la raccolta è in crescita e la scorsa estate non si sono registrate carenze, “segno tangibile del fatto che le attività di sensibilizzazione e comunicazione in campo sanitario fatte dalla Regione, che alcuni hanno definito inutili, stanno dando i loro frutti”, commenta Toti.

Il consuntivo dei dati sulla raccolta di sangue e plasma in Liguria, coordinata dal Centro regionale sangue, mostra dati positivi e incoraggianti: il numero di giovani che si è avvicinato alla donazione è cresciuto del 15%, in aumento anche coloro che hanno donato per la prima volta. La raccolta di sangue è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è aumentata quella di plasma (+4,7%).

“I dati del 2023 – afferma la responsabile del centro e coordinatrice dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale Vanessa Agostini – sono buoni: abbiamo confermato l’autosufficienza della Liguria e non abbiamo avuto situazioni di carenza nel corso dell’estate: in particolare la raccolta di sangue e plasma è andata bene nei primi mesi estivi e sicuramente la campagna che ha raggiunto quasi il milione e mezzo di visualizzazioni sui canali social di Regione Liguria ci ha aiutato. Altro trend positivo è quello relativo ai giovani che si sono avvicinati alla donazione e quello di chi è venuto a donare per la prima volta. Dobbiamo lavorare ancora per non perderli, perché molti dopo la prima donazione si allontanano. I dati sono confortanti, ma occorre proseguire in questa direzione e rilanciare appelli, in particolare per i prossimi periodi di festività, come quello dei ponti di aprile. Oltre a sangue e plasma, è importante incrementare la raccolta di piastrine che servono per tutti i pazienti ematologici e per i pazienti che assumono farmaci anti aggreganti”.