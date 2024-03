Liste d’attesa in cardiochirurgia, la Regione amplia le risorse per il privato accreditato e il San Martino

Liguria. I dati relativi alle disponibilità delle prestazioni di diagnostica per immagini, dopo la manifestazione d’interesse per il privato accreditato per 7,4 milioni di euro, mostrano segnali particolarmente positivi, con un forte abbattimento dei tempi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel settimanale punto stampa sanità, aggiungendo che sono state destinate risorse a cardiochirurgia e cardiologia interventistica sul privato accreditato.

“Rispetto al 7 marzo − dice Toti − prima dell’apertura delle agende con le nuove prestazioni acquistate, per un’ecografia all’addome in Asl 1 con priorità B, siamo passati da 95 a 5 giorni di attesa; per una Tac all’addome senza mezzo di contrasto la Asl 2 è passata da 103 a 6 giorni. Per un’ecografia alle ovaie in Asl 3, si è scesi da 103 a 5 giorni; una risonanza magnetica in Asl 4 alla colonna cervicale senza mezzo di contrasto viene garantita oggi in 4 giorni, rispetto ai 171 di inizio mese. Per una tac all’addome superiore in Asl 5 siamo scesi da 26 a 4 giorni”.

E dopo la manifestazione d’interesse per 7.4 milioni di euro dedicata all’acquisto dal privato accreditato di prestazioni di diagnostica, ecco quelle per cardiochirurgia e cardiologia interventistica: “L’incremento rispetto allo scorso anno è pari a 3,8 milioni di euro per quanto riguarda il privato accreditato – spiega Filippo Ansaldi direttore generale di Alisa – parallelamente abbiamo programmato un incremento di produzione per il Policlinico San Martino, hub di riferimento per la cardiochirurgia e complessivamente prevediamo un aumento dell’attività del 27% rispetto allo scorso anno. Con questi numeri, l’obiettivo è quello di rispondere interamente al fabbisogno dei liguri, aggredendo il tema della mobilità passiva. I prossimi ambiti di intervento con risorse straordinarie per le manifestazioni di interesse del privato riguardano l’ortopedia, la riabilitazione intensiva, la chirurgia ambulatoriale e chirurgia a media complessità”.

Dopo la mini-manovra da 63 milioni per coprire il disavanzo della sanità, attaccata ieri dal Pd, Toti sottolinea: “Ci sarà una manovra che vedrete in dettaglio la settimana subito dopo Pasqua, ma non c’è nessuna sottrazione di risorse al recupero delle liste d’attesa. Per cui restano i 35 milioni che avevamo destinato a quello. C’è una serie di singole misure dettagliate, ma non riguardano assolutamente le prestazioni sanitarie”.

Tra le misure contenute nella delibera di giunta, in attesa dell’approvazione in consiglio, c’è lo spostamento di 35,5 milioni iscritti alla voce “garanzia dei Lea”. Ma Toti assicura che non verranno intaccate le risorse per l”abbattimento delle liste di attesa: “C’è una manovra abbastanza complessa di riequilibrio dei conti pubblici, che, attraverso una serie di rimodulazioni di spesa nel corso del 2024, andrà incontro alla copertura delle maggiori spese sostenute dalla sanità pubblica nel 2023, senza per questo muovere 35 milioni dalle liste d’attesa. È colpa di Regione non aver costruito un percorso di formazione in algebra per le opposizioni”.

“Ci sarà anche il tema dei nuovi budget per le aziende sanitarie e ospedaliere per il 2024, che inizieremo a discutere dopo Pasqua. Avremo certamente circa un centinaio di milioni di Fondo sanitario nazionale in più, la metà dei quali sono opzionati dal deficit dello scorso anno – aggiunge Toti -. In ogni caso non tagliamo alcun Lea, non tagliamo i bilanci delle aziende pubbliche né alcuna prestazione ai cittadini. Anzi, aumenteranno sia quelle pubbliche che quelle in privato convenzionato”.