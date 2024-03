Liste d’attesa, il ministro Schillaci: “Il privato convenzionato deve entrare nelle agende del Cup”

Genova. In Liguria bisogna mettere “a disposizione dei cittadini un unico centro di prenotazione regionale, e nelle agende per le prenotazioni deve essere contenuta tutta l’offerta di prestazioni, anche quella del privato convenzionato, che è parte integrante del servizio pubblico e deve dare il suo contributo”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante la giornata conclusiva delle celebrazioni per i 100 anni dell’ospedale San Martino ai Magazzini del Cotone, interviene sul “problema annoso” delle liste d’attesa, affrontato anche nel recente incontro col presidente Toti al ministero”.

“Incrementare le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive è un incentivo economico che può contribuire alla riduzione dei tempi di accesso alle cure”, riconosce il ministro, ma non basta: “Occorre intervenire anche sull’organizzazione” perché “il compito del servizio sanitario nazionale è quello di consentire ai cittadini di accedere alle cure nei tempi giusti. Questo è ciò che le persone chiedono e questa è la richiesta dobbiamo assolutamente soddisfare”. La confluenza di tutte le prestazioni nel Cup regionale è uno degli obiettivi della cabina di regia ad hoc istituita dalla Regione.

Nel frattempo il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale della giunta Toti che permetteva alle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, di avvalersi dell’operato dei dirigenti sanitari pubblici, dipendenti del sistema sanitario nazionale, proprio nell’ottica di abbattere le liste d’attesa. Per il Governo la legge è inapplicabile, ma la Regione ha annunciato che non ritirerà la norma e si difenderà davanti alla Corte Costituzionale. “Poi ne parleremo, è un argomento che ci sta a cuore e affronteremo nel prosieguo dell’attività di governo”, taglia corto Schillaci interpellato sul punto dai cronisti.

Secondo il presidente Giovanni Toti è difficile che si possa trovare una ricomposizione con Roma: “Il Governo ha fatto quello che doveva dal momento che deve garantire un’organicità di risposte a livello nazionale. Noi riteniamo di aver dato un pungolo a muoversi in direzione delle riforme che riteniamo indispensabili. Il ministro Schillaci ci ha riconosciuto il forte impegno sulle liste d’attesa e in questi giorni stanno entrando via via in agenda le prestazioni che abbiamo acquisito dal sistema privato in modo massiccio e importante, ma ancora sotto le percentuali delle altre principali regioni d’Italia”.

Schillaci, poi, lascia la porta aperta alle istanze della Liguria che chiede allo Stato 150 milioni di euro in più rispetto alla dotazione del 2023 dopo essere stata certificata regione più vecchia d’Europa: “In una sanità e in un mondo che stanno cambiando, perché tutta l’Italia è particolarmente longeva, e questo non può che farmi contento, ovviamente con l’aumentare dell’età dei cittadini aumentano anche i problemi legati alla salute. È chiaro che di questo bisogna tenere conto per assicurare a tutti una buona qualità delle cure”. D’altra parte “è un parametro che il ministero tiene in considerazione nella ripartizione dei fondi sanitari“.

Ad oggi, però, meno del 30% delle risorse assegnate dallo Stato nelle varie voci (prevenzione, territoriale, specialistica, ospedaliera, ecc.) tiene conto dell’età della popolazione, il resto si base semplicemente sul numero di abitanti di ciascuna regione. “Se arrivassimo a pesare sull’anzianità almeno due terzi di questi fattori, il delta sarebbe di 150 milioni di euro, anche con un atteggiamento molto conservativo”, spiegava il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi.

Dunque cambieranno i criteri? “Bisogna parlarne con la Conferenza Stato-Regioni”. E poi allarga il discorso: “Credo che, proprio partendo dal fatto che siamo una nazione particolarmente longeva, dobbiamo investire in prevenzione: questo è l’aspetto più importante, soprattutto in una regione come questa, ma anche in tante altre regioni italiane. Investire in prevenzione vuol dire far sì che i cittadini non solo vivano di più, ma che vivano meglio. Questo innanzitutto per loro, perché credo sia importante anche negli anni della maturità avere una buona qualità di vita. E poi anche perché nessun sistema sanitario, soprattutto in futuro, potrà essere sostenibile se non riduciamo l’impatto di tante malattie cronico-degenerative che possono essere oggi prevenute, anche malattie oncologiche, penso agli screening che vanno potenziati e incoraggiare i cittadini a seguire corretti stili di vita”.

Schillaci ha parlato poi dei medici a gettone: “Sono un fenomeno che ho affrontato fin dai primi giorni. Il fatto che ci siano medici gettonisti dimostra che in Italia così tanti medici non mancano, anche se nei prossimi anni ci sarà la gobba pensionistica. Noi non vogliamo che nessuno abbia problemi organizzativi venendo meno i medici a gettone ma abbiamo dato un chiaro segnale di trovare altre forme per far sì che i medici possano lavorare nelle strutture.

Nelle ultime ore a Genova l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario ospedaliero: “È un problema gravissimo, che abbiamo affrontato lo scorso anno all’interno del decreto Bollette. Domani al ministero ci sarà una giornata dedicata – ricorda Schillaci -. Il 70% delle aggressioni avviene alle donne e soprattutto agli infermieri. È un problema non solo di pene, credo sia soprattutto necessario un cambio culturale: quando una persona si rivolge a una struttura sanitaria e si trova davanti una persona col camice bianco deve capire he quella persona è lì per prendersi cura di lui, dei suoi problemi, delle sue malattie, quindi trovo assurdo che gli operatori sanitari siano vittime di aggressioni. Su questo c’è il nostro impegno non solo ad aumentare le pene, ma soprattutto a cambiare il paradigma, a far capire quanto sia importante il lavoro di chi tutti i giorni si sacrifica per gli altri”.

Nel primo pomeriggio, accompagnato dal presidente della Regione Liguri Giovanni Toti, dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, dal direttore generale Marco Damonte Prioli e dal direttore sanitario Giovanni Orengo, il ministro Schillaci ha visitato le 10 moderne sale operatorie, tra cui spiccano quella dedicata alla chirurgia robotica e la sala ibrida, ad altissima tecnologia dotata, tra gli altri, di avanzati strumenti di imaging, a disposizione di un’equipe altamente specializzata. Inaugurato nel giugno 2020, per un costo complessivo di 21 milioni di euro, il blocco operatorio consta di 10 sale totalmente nuove ed attrezzate, a cui se ne sono aggiunte 4 del vecchio, che sono andate incontro ad un processo di upgrading, con connessione in rete con le altre sale e possibilità di richiamo dati e integrazione delle immagini.