L’Asta delle Stelle del calcio e del nuoto: ecco i cimeli in palio

Proseguono gli appuntamenti con l’Asta benefica delle Stelle nello Sport del 2024, realizzata nell’ambito del progetto che sotto l’egida di Regione Liguria e Comune di Genova valorizza lo Sport della Liguria.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, verranno battuti per tutto l’anno cimeli speciali del calcio nazionale e di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive. L’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA.

I prossimi lotti sono all’asta fino alle ore 19 di lunedì prossimo 25 marzo online su www.memorabid.com/stellenellosport

Ritorna ad offrire il suo generoso contributo il mondo del calcio ligure con le casacche autografate e in particolar modo la Sampdoria, con uno degli eroi di quest’ultime giornate: Stankovic. Il portiere serbo, figlio d’arte del grande regista e allenatore dei blucerchiati nella scorsa stagione, ha mostrato una grande crescita nel corso dell’anno ed è stato decisivo per la vittoria negli ultimi due match contro Ascoli e Bari, col rigore parato contro i pugliesi come fiore all’occhiello. Il Genoa, per il Derby di solidarietà, schiera Martinez, tra gli artefici della promozione lo scorso anno, confermatosi in serie A e sempre più legato ai colori rossoblù. Si prosegue coi pezzi proposti e si avanza appena un po’ in avanti coi ruoli, a protezione infatti della Gigi Ghirotti lo Spezia Calcio dispone la maglia di Nikolau, il capitano degli Aquilotti, baluardo dello spogliatoio e della retroguardia, è alla terza stagione da bianconero, tutte da titolare, con fisico da granatiere abbinato a un piede spigliato.

Dal Nuoto, tra i cimeli del 49° Nico Sapio disputato a novembre nel complesso natatorio My Sport Sciorba, arriva la maglia autografata di Benedetta Pilato, 19 anni a gennaio, specializzata nella rana, primatista italiana sui 50 metri, distanza su cui è detentrice del titolo europeo, bronzo iridato a Doha, nel 2022 campionessa mondiale ed europea, in casa a Roma, nei 100 metri. All’età di 14 anni e sei mesi, nel 2019, è stata l’atleta azzurra più giovane a debuttare in un Mondiale, peraltro con un argento, battendo il record di precocità della Diva Federica Pellegrini. Sempre dalla MySport, la cuffia di Alessandro Miressi, uno dei protagonisti della pioggia di medaglie di Tokyo 2020, avendo contribuito all’argento nella staffetta 4×100 m stile libero e al bronzo nella 4×100 metri misti, le medesime categorie dei due ori della rassegna continentale di Roma, mentre nei “soli” 4×100 misti nel 2022 è aggiudicato l’oro mondiale.

