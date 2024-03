L’Associazione degli specializzandi: “Criticità in Liguria, non solo nella clinica di Bassetti”

Genova. Oggi una delegazione dell’Associazione liberi specializzandi, con a capo il presidente nazionale Massimo Minerva, ha incontrato il vicepresidente della commissione Sanità della Regione Liguria, Gianni Pastorino, in merito alla vicenda della Scuola di specializzazione di malattie infettive dell’Università degli Studi di Genova, diretta da Matteo Bassetti.

“L’incontro, lungo e proficuo – spiega Minerva – è l’inizio di un percorso di confronto che porterà a breve in una interrogazione ad hoc non solo sulla scuola diretta da Bassetti, le cui domande poste da Als non hanno avuto alcuna risposta, ma su tutte le scuole dell’ateneo ligure. È fondamentale una verifica puntuale e minuziosa dello stato dell’arte in merito alla qualità formativa erogata, al rispetto delle più basilari tutele (ferie, malattie, monte orario, ed altro) e sull’effettivo utilizzo degli ospedali non universitari delle reti formative delle scuole di specializzazione. Come già da noi minuziosamente illustrato, gli ospedali periferici che rientrano nelle reti formative devono essere effettivamente utilizzati per formare gli specializzandi, i quali troppo spesso sono ammassati nei reparti dei policlinici universitari in cui il rapporto tra posti letto e medici in formazione anche a 10 a 1″.

“Siamo certi che un medico in formazione che da un reparto universitario tossico vada a frequentare un reparto non universitario di una rete formative in cui c’è un ambiente sano, dove si sente valorizzato e trova un primario che dimostra che potrebbe e vorrebbe puntare su di lui, sarà spinto a presentarsi al concorso per diventare dirigente medico in quel reparto tramite il cosiddetto Dl Calabria e risolvere finalmente la carenza negli ospedali non universitari. Dalle ultime elezioni regionali si è appurato che il tema della sanità pubblica è dirimente per i cittadini, ed essa non si salva coi gettonisti, si salva anche e soprattutto con la riforma della formazione medica che deve essere sottratta dallo strapotere degli universitari”.

Als ringrazia Pastorino “per la sensibilità e l’impegno sul tema e per il suo apprezzamento all’analisi da noi presentata sull’entità dei contratti di formazione non assegnati ed abbandonati negli ultimi anni, con notevoli differenze tra le singole scuole di specializzazione dell’università di Genova”.

L’associazione aveva scatenato un caso accusando Bassetti di lasciare senza tutor gli specializzandi della sua scuola sottoponendoli a turni di lavoro oltre l’orario dovuto. Le contestazioni si basavano sugli esiti di un questionario di valutazione delle scuole di specializzazione italiane, i cui risultati inerenti la scuola in oggetto sono validati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica e sono tuttora pubblicati sul sito dell’Università di Genova. Tuttavia gli studenti stessi, tramite una loro portavoce, avevano smentito quei risultati e l’infettivologo aveva annunciato l’intenzione di querelare l’Als.