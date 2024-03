L’Archivio Leoni dona alla scuola Pertini un ritratto del presidente: la consegna al Galata

Genova. Si è svolta questa mattina al Galata Museo del Mare presso l’Archivio Leoni, la cerimonia di donazione del ritratto del presidente Sandro Pertini immortalato da Francesco Leoni, uno dei più illustri fotoreporter italiani, nel corso di un loro incontro.

La Famiglia Leoni e la Fondazione Paolo e Giuliana Clerici, con questa donazione, proseguono nella loro volontà di trasferimento ai giovani di quei valori fondamentali che hanno guidato Francesco Leoni nell’arco della sua carriera e che ci ricordano, tra gli altri, l’importanza di custodire la memoria del passato per interpretare il nostro presente con una maggiore consapevolezza.

Il ritratto donato quest’oggi è tratto dall’Archivio Leoni, acquisito dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nel settembre 2021 su richiesta dell’Istituzione Mu.MA (Galata Museo del Mare) e ad essa conferito per essere reso disponibile all’intera collettività come patrimonio storico, culturale e artistico riconosciuto non solo in Liguria ma in tutta Italia.

Recentemente il Galata ha ospitato la prima mostra dell’Archivio Leoni – organizzata dall’Istituzione Mu.MA, Associazione Promotori Musei del Mare, Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e Gruppo Cambiaso Risso – che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica e che ha permesso all’Associazione Promotori Musei del Mare di stanziare una borsa di studio annuale per un meritevole studente (o studentessa) interessato a perseguire gli studi nel campo delle arti e/o della fotografia.

Il ritratto di Sandro Pertini ha fatto parte, insieme ad altri 40 scatti, della mostra ospitata al Galata Museo del Mare e oggi, alla presenza di Paola Leoni (figlia del fotoreporter e fotografa di successo) e di Anna Dentoni – curatrice della mostra e Segretaria Generale dell’Associazione Promotori Musei del Mare – viene donata all’Istituto Sandro Pertini rappresentato dal Preside Alessandro Cavanna, dalla professoressa di Scienze naturali Sara Arena e da alcuni studenti delle classi quinte.

L’Archivio Fotografico è fruibile al pubblico su prenotazione da effettuarsi scrivendo all’indirizzo e-mail archivioleoni@muma.genova.it

L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO LEONI

Francesco Leoni (Genova 1925 – 2000) è stato uno dei maggiori esponenti della fotografia giornalistica degli anni ’50 e ’60. Ha immortalato la Genova devastata dalla guerra, martoriata dai bombardamenti delle forze alleate ed è stato testimone della difficile ripresa nel dopoguerra. È stato presente a scontri in piazza e a grandi eventi politici. Ha avuto modo di documentare i grandi cambiamenti politici e di costume del boom economico e di fotografare grandi personaggi dell’epoca che al tempo scendevano dai transatlantici di scalo a Genova, testimoniando il passaggio di registi, attori, scrittori e politici.

Il prezioso materiale acquisito è frutto del lavoro del fotoreporter Francesco Leoni e di altri fotografi che con lui collaborarono nel corso degli anni: un multi-archivio, che ha raccolto nel corso del tempo altri quattro archivi fotografici cittadini: Metra, Vivenzio Pagano, Castellò, Raffin.

I NUMERI

Leoni: 200 lastre in vetro, 3.000.000 negativi, 14.400 diapositive, 200 stampe vintage, 200 stampe su carta baritata, 1.500 scansioni, insieme ad agende, rubriche e schedari

Metra: 500.000 negativi dal 1936 al 1953

Vivenzio Pagano: 150.000 negativi dal 1951 al 1953

Castello: 90.000 1963 al 1973

Raffin: 120.000 negativi, anni ’50/’60

FONDAZIONE PAOLO E GIULIANA CLERICI

La Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nasce nell’ottobre 2017 su iniziativa di Paolo Clerici, che ricopre la carica di Presidente, e con il sostegno di Coeclerici S.p.A. La Fondazione si propone di svolgere attività filantropiche con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per contribuire anche mediante l’arte alla valorizzazione dei territori e alle comunità che vi risiedono. Per il suo primo progetto, la Fondazione Paolo e Giuliana Clerici si è voluta dedicare alla promozione dell’arte e della cultura e ha scelto come partner il Galata Museo del Mare di Genova, il più grande museo marittimo del Mediterraneo. Per info: www.fondazionepaoloegiulianaclerici.com.

MU.MA. – ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

Il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, di cui fanno parte Galata Museo del Mare, Commenda di Prè sede del MEI Museo Nazionale delle Emigrazioni Italiane, Museo Navale di Pegli e la Lanterna è un polo culturale legato ai temi del mare, del viaggio e del dialogo tra popoli, saperi e religioni.

ASSOCIAZIONE PROMOTORI MUSEI DEL MARE

L’Associazione Promotori Musei del Mare, ispirandosi al modello associazionistico delle fondazioni culturali no-profit anglosassoni, si occupa di sostenere il patrimonio pubblico rappresentato dal Mu.MA – POLO CULTURALE MARITTIMO di GENOVA. Le oltre 80 Aziende private che la compongono hanno consociato le loro forze per realizzare un progetto: restituire alla città la grande tradizione imprenditoriale dello shipping genovese.