L’ambasciatore moldavo Urcheanu a Genova: l’incontro con l’assessore Piana

Genova. L’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana ha incontrato oggi l’ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urcheanu, impegnato in questi giorni in Liguria per alcune visite istituzionali. Al centro del colloquio, tenutosi nella sede della Regione in piazza De Ferrari, la volontà di instaurare rapporti di sempre maggior collaborazione con la Moldavia. Tra i temi trattati: la cooperazione tra la Repubblica di Moldova e le autorità locali italiane e il mondo imprenditoriale, la preparazione di una missione di affari da parte di imprenditori italiani nella Repubblica di Moldova, la cooperazione nel contesto delle elezioni presidenziali del 2024 e parlamentari del 2025 data la numerosa comunità moldava in Liguria.

“Momento conoscitivo importante per rafforzare i rapporti con un Paese come la Moldavia, già ben rappresentato sul territorio – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Sono circa 6 mila i moldavi presenti in Liguria. L’auspicio è potenziare questo legame esplorando nuovi possibili ambiti di cooperazione che possano consolidare le relazioni con una delle comunità maggiormente integrate in regione”.

All’incontro hanno partecipato anche il primo segretario dell’ambasciata della Repubblica di Moldova nella Repubblica Italiana Anastasia Tibuleac; il console onorario della Repubblica di Moldova nella Regione Marche Roberto Galant; il referente dell’ambasciata della Repubblica di Moldova per la Regione Liguria Alberto Sanguineti; il presidente di Liguria International Ivan Pitto e il consigliere regionale Sandro Garibaldi.