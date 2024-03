L’amaro Camatti compie 100 anni: a breve si potrà acquistare su un negozio online

Genova. L’amaro Camatti, icona della tradizione ligure, festeggia il suo centesimo compleanno. Il traguardo viene celebrato con grande gioia e orgoglio dalla Distilleria Cinque Terre, produttrice del liquore da più di trent’anni.

Un anniversario che rappresenta per l’azienda un momento per guardare al lavoro fin qui svolto dalle famiglie Briganti e Bergamino che si sono succedute nella produzione dell’amaro dal 1924 a oggi.

L’azienda ha scelto per il 2024 di avviare un programma di eventi e collaborazioni sul territorio ligure, che verranno svelati di mese in mese, ma anche di cogliere l’occasione per rinnovare ulteriormente il brand Camatti.

A breve nascerà un e-commerce che permetterà agli amanti del Camatti, vicini e lontani, di acquistare il loro amaro preferito online, ma anche di fare proprio il nuovo merchandise. Verranno inoltre avviate numerose collaborazioni con scuole alberghiere, in cui i Camatti Ambassador e gli studenti saranno protagonisti.

A simboleggiare questo anno speciale, Camatti ha stretto anche una collaborazione creativa con l’artista Francesco Poroli. La sua illustrazione, tributo al legame indissolubile tra l’amaro e la città di Genova, sarà presente su una selezione di bottiglie in edizione limitata dedicate al centenario.