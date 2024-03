Genova. Furto in appartamento ieri pomeriggio nel quartiere di Sturla. E’ successo in via Bottini. I ladri dopo aver rotto un vetro della porta-finestra si sono introdotti in un appartamento e hanno trovato e forzato la cassaforte.

I malviventi hanno portato via orologi e ori per un valore di qualche migliaio di euro. I proprietari si sono accorti dell’effrazione al loro rientro a casa, poco prima delle 20.

Sul posto le volanti della polizia e la scientifica. Indaga la squadra mobile.