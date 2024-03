Ladri entrano in casa e smurano la cassaforte: bottino da oltre 300mila euro

Genova. Un furto di gioielli del valore di circa 300mila euro è stato commesso in un’abitazione privata del quartiere di San Teodoro a Genova visitata nottetempo da una squadra di ladri capaci di smurare in pochi minuti la cassaforte presente nell’appartamento.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i malviventi, dopo aver smontato il nottolino della porta d’ingresso, sono entrati nell’appartamento e hanno agito con precisione, a colpo sicuro, dirigendosi verso la cassaforte. Una volta smurata, hanno portato via il bottino, consistente in gioielli di pregio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare eventuali sospetti.

Il modus operandi ricorda un furto simile avvenuto alcune settimane fa a Genova Albaro, dove i ladri avevano rubato 180mila euro in contanti, gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre un milione di euro. In quel caso, la Squadra Mobile era riuscita ad arrestare due uomini mentre uscivano dall’appartamento svaligiato.