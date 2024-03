La storica Technisub chiuderà entro un anno, il gruppo che controlla il marchio sposta la produzione in UK

Genova. Fondata nel 1962 da Luigi Ferraro – sì, colui al quale non senza polemiche il Comune vuole intitolare il porticciolo di Nervi – e resa celebre anche ai semplici amatori della subacquea con prodotti come la mitica maschera Pinocchio, la Technisub di Genova si avvia alla chiusura.

La notizia, una vera e propria doccia fredda, è stata data dalla dirigenza ai 45 lavoratori con una videocall. Technisub, che è controllata dalla francese Aqualung (fondata da Jacques-Yves Cousteau), cesserà progressivamente la produzione fino ad arrivare allo stop completo nel marzo 2025.

Aqualung ha comunicato in una nota che, negli ultimi anni, Aqualung “ha dovuto affrontare notevoli sfide che hanno inciso pesantemente sui propri flussi di cassa“. E «nell’ambito della sua trasformazione, il gruppo ha adottato provvedimenti al fine di ridurre i costi fissi e ripristinare la propria crescita durevole a lungo termine grazie ad un’organizzazione più flessibile ed efficiente“.

In sostanza, questo significa che la produzione sarà centralizzata e i mezzi e il know-how saranno dirottati sull’impianto produttivo di Blackburn, in Inghilterra. “Il trasferimento – prosegue la nota – consentirà al gruppo di centralizzare la produzione ad alto valore aggiunto, in particolare intorno all’iniezione di plastica e silicone, e creare così una sovrastruttura che razionalizzerà la produzione e ottimizzerà l’uso delle risorse”.

Al momento i lavoratori più immediatamente a rischio sono proprio quelli del settore produttivo ma in tutta l’azienda si respira un clima di totale incertezza. I sindacati metalmeccanici (contratto applicato ai lavoratori Technisub) hanno risposto alla comunicazione con la immediata dichiarazione dello stato di agitazione e quattro ore di sciopero, ai quali ha aderito la totalità dei dipendenti.

Già ieri la Fiom-Cgil aveva dichiarato che il sindacato “non accetterà mai la dismissione di una storica fabbrica della città. Per l’ennesima volta rischiamo di perdere un importante sito produttivo e numerosi posti di lavoro. Da oggi parte una vertenza che dovrà vedere, ancora una volta, la città e i lavoratori metalmeccanici uniti, a difesa di un’eccellenza industriale”.

I sindacati chiedono alle istituzioni di intervenire per arrestare il processo negativo sul versante industriale.