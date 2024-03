La Sampdoria Primavera è in Sardegna per affrontare il Cagliari

Assemini: Una 24a giornata del Campionato Primavera 1 particolarmente ostica per la Sampdoria, costretta a

volare in Sardegna ad affrontare una formazione con ancora qualche ambizione di partecipazione ai play off e per di più

con l’handicap delle assenze connesse ai giovani lasciati a disposizione di Pirlo, per la ben più importante sfida col

FeralpiSalo, vale a dire Elia Tantalocchi, Giovanni Leoni, Francesco Conti, Gabriele Alesi e Samuel Ntanda-Lukisa.

Per la sfida all“Asseminello” contro i rossoblù, mister Sassarini ha convocato questi 21 giocatori:

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Devic, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Ventre, Zeqiraj.

Centrocampisti : Chilafi, Islam, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Gomes, Leonardi, Ovalle Santos, Polli.

Per cui proviamo ad ipotizzare questa formazione di partenza da parte dei giovani blucerchiati, schierati da Sassarini

Scardigno; Ventre, Lotjonen, Costantino (D’Amore), Langella; Chilafi, Valisena, Uberti; Thiago Gomes, Polli, Leonardi

(Ovalle Santos)