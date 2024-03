La proposta a Sestri Levante: “Cittadinanza onoraria a Retegui in ricordo del suo bisnonno”

Sestri Levante. “Nel ricordo del suo bisnonno, Angelo Podestà, emigrato negli anni Cinquanta da Sestri Levante come tanti altri concittadini, il calciatore Mateo Retegui difende oggi i colori della Nazionale italiana di calcio, dichiarandosi fiero della maglia e delle proprie origini, con ciò rappresentando anche motivo di orgoglio a livello internazionale per tutta la città di Sestri Levante ed esempio per i discendenti di tanti sestrini e italiani, emigrati portando comunque sempre nel cuore le proprie radici”.

Con questa motivazione i consiglieri comunali Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) hanno presentato oggi al sindaco Francesco Solinas una mozione per concedere a Mateo Retegui, centravanti della Nazionale Italiana e del Genoa, la cittadinanza onoraria di Sestri Levante.

Anche in occasione della recente tournée negli Stati Uniti – durante la quale Retegui ha mostrato grande impegno e onorato la maglia azzurra conquistando, con ottime prestazioni e due gol, unanime consenso nei tifosi italiani e negli addetti ai lavori – sono state ricordate dai media nazionali le origini sestrine del calciatore, rivelate con orgoglio dal padre Carlos fin dal suo arrivo in Italia.

“Siamo certi che sulla proposta ci sarà consenso unanime in consiglio comunale e che, in collaborazione con il Genoa Cfc e possibilmente con l’Associazione Liguri nel Mondo, la cittadinanza onoraria venga quanto prima conferita a Retegui – sottolineano Conti e Pistacchi -. Riteniamo che la storia di Angelo Podestà e del suo pronipote Mateo possa essere utile a rappresentare e celebrare al meglio la storia di un’intera generazione di sestrini che hanno lasciato case e affetti alla ricerca di fortuna nel Nuovo Mondo. Una storia che merita di essere valorizzata e fatta conoscere alle nuove generazioni anche grazie a positivi esempi e testimonial in grado di veicolarla facilmente “.